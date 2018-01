El think tank que recibió 120.000 euros del Govern se niega a decir en qué los usó

Después de que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ordenara investigar presuntos pagos de la Generalitat a los observadores internacionales del 1-O, el think tank privado al que pertenecen dichos observadores, The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), ha reconocido a Vozpopuli "haber tenido un contrato" con el Govern de Carles Puigdemont aunque ha rechazado dar información sobre el mismo.

"No podemos darle más información o detalles específicos sobre el contenido, las actividades o el dinero involucrado. Esa información está estrictamente entre HCSS y el cliente (el Govern)", es la respuesta de HCSS a preguntas de Vozpópuli sobre el uso que se habría dado a fondos públicos.

Según la documentación recogida por el juez Llarena, la Delegación de la Generalitat en Bruselas transfirió a HCSS 119.700 euros entre el 21 de septiembre (un día después del cerco del Gobierno a la Delegación de Hacienda en Barcelona) y el 10 de octubre. Así, se habría burlado el control que impuso el Ministerio de Hacienda desde el 15 de septiembre para impedir el destino de fondos públicos a la celebración del referéndum del 1-O declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Lejos de justificar la presunta financiación del 1-O, HCSS ha evitado confirmar o desmentir las citadas informaciones y se ha limitado a decir que firmó "un contrato" con el "exGovern de Cataluña".

HCSS creía que los mediadores internacionales serían "decisivos"

Uno de los expertos pertenecientes a HCSS, Tim Sweijs, firmaba el 20 de octubre un análisis de la situación catalana y "los efectos de los ultimátums de Madrid a los catalanes".

El texto, publicadopor la web del think tank como "noticia", consideraba el conflicto catalán como "un juego de poker" y se preguntaba "¿qué puede hacer Puigdemont?" frente a los "ultimátums" de Moncloa respecto al 155.

"Es de gran importancia para la parte subyacente en tales situaciones obtener apoyo extranjero, por lo que Puigdemont intenta persuadir a los jefes de gobierno europeos para que medie, y si tiene éxito, eso fortalecería en gran medida su posición", explicaba Sweijs.

El mismo artículo recordaba luego que Holanda "tuvo que renunciar a su colonias en las Indias Orientales bajo presión extranjera", aunque señalaba que el ejemplo no es del todo aplicable a Cataluña por no ser una colonia de España.

Aún así insistía en que "la interferencia internacional también puede ser decisiva en la crisis catalana". "Macron, May, Merkel, o tal vez Tusk podrían ser los mediadores, pero el Gobierno español no quiere negociar y no quiere ninguna mediación externa porque eso debilitaría su posición".