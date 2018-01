Tardà descarta repetir las elecciones: "Habrá Govern porque si no se nos caería la cara de vergüenza"

El líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, ha asegurado que su partido llegará a un acuerdo con Junts per Catalunya para que haya un Govern independentista en la Generalitat: "Habrá Govern porque si no se nos caería la cara de vergüenza", ha apuntado el parlamentario en las inmediaciones del Tribunal Supremo donde este jueves declaran a petición propia el exconseller Joaquim Forn y los exlíderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Tardà ha recordado, a preguntas de los periodistas, que ERC y JxCat ya han llegado a un acuerdo para la Mesa del Parlament y se ha mostrado convencido de que podrán formar gobierno. De hecho, ha apuntado que sería una irresponsabilidad que no lograsen hacerlo: "Nos acusarían de incompetentes y de no saber gestionar la victoria electoral". Desde su punto de vista, "los poderes fácticos del Estado y los líderes de los medios de comunicación pusieron toda la carne en el asador para que el independentismo no ganara las elecciones" por eso considera que "no tendría sentido que les diéramos otra oportunidad".

El diputado de ERC ha evitado concretar si su partido está negociando una investidura telemática de Puigdemont o si por el contrario buscan una fórmula alternativa. Tardà ha recomendado esperar porque "ni siquiera sabemos qué recomiendan los letrados" del Parlament. En el caso de que emitan un informe negativo a investir a un president que no acuda físicamente al Pleno de la Cámara autonómica, "seguiremos trabajando para que haya gobierno".