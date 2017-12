Tabarnia, la comunidad autónoma imaginaria formada por las comarcas catalanasmenos independentistas, se ha convertido recientemente en uno de los focos de atención de las redes sociales después de que Ciudadanos se hiciera eco de la idea.

Aunque muchos aseguran que se trata de una broma, una forma de hacer de ‘espejo’ del argumentario independentista, desde la plataforma ‘Barcelona is not Catalonia’ se ha organizado una recogida de firmas en Change.org para hacer de Tabarnia una realidad.

Argumentos que apoyan la creación de Tabarnia

Los argumentos que defienden la independencia de Tabarnia tienen muchos puntos en común con los de los independentistas catalanes. En la petición de Change.org, los pro-Tabarnia defienden su “derecho a decidir” alegando que tienen un “déficit fiscal negativo” con Cataluña, un argumento que recuerda mucho al mantra independentista de “España nos roba”. En la imagen de portada de Twitter de ‘Barcelona is not Catalonia’, se puede leer en letras grandes “Cataluña nos expolia. Barcelona aporta a Cataluña un 28% más de lo que recibe”.

Con el mismo argumento indepe seguido en el procés, Tabarnia (Barcelona y Tarragona) no deben acatar la legalidad catalana, por invasora y antidemocrática, ni a esa Cataluña rural que expolia y roba a Barcelona y Tarragona. Por una Tabarnia soberana, dentro de España y Europa. — Fran Carrillo (@francarrillog) 26 de diciembre de 2017

Otro argumento de peso entre los pro-Tabarnia es el recuento de votos. Denuncian que los votos de Barcelona no valen lo mismo que los del resto de las provincias catalanas. Así, un escaño en Barcelona equivale a 48.521 votos, mientras que en Tarragona, Gerona y Lérida, equivale a 31.317, 30.048 y 20.915 votos, respectivamente. Desde ‘Barcelona is not Catalonia’, aseguran que “si el voto de todos los catalanes valiera lo mismo, el separatismo sería minoría en el Parlament”.

Si no tengo nada que ver con un Lleidetano del pueblo profundo pq su voto vale mas que el mio??. Referendum para segregar Catalunya en Tabarnia y Republica Catalana. Volem Votar!! — Martina Llinares Mun (@yalodijoHerodes) 24 de diciembre de 2017

La fuga de empresas de Cataluña desde que comenzó el procés, la ‘turismofobia’, y, por supuesto, el deseo de separarse de España, son otros de los argumentos defendidos por aquellos que quieren que Tabarnia se convierta en la comunidad autónoma número 18.

¿Y qué ha hecho Cataluña para seducir a Tabarnia? echar a nuestras empresas, discriminar nuestro voto, cortar nuestras carreteras, atacar a nuestros turistas, multar a nuestros negocios, expoliar nuestras arcas, destruir nuestro prestigio... Ja n'hi ha prou, per dignitat urnes! — Tabarnia Oficial (@Bcnisnotcat_) 25 de diciembre de 2017

Pero, al contrario de lo que se pueda llegar a pensar, los simpatizantes aseguran que Tabarnia “no va contra nadie” y que pretende mantener una relación amistosa con sus vecinos de Gerona y Lérida.