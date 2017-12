Susana Díaz: "Rajoy se ha pasado el compromiso adquirido por el arco del triunfo"

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha cuestionado la voluntad política del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la hora de reformar la financiación autonómica y le ha acusado de "pasarse por el arco del triunfo" el compromiso de adquirió en la última Conferencia de Presidentes Autonómicos.

"Rajoy no tiene voluntad política. Cuando tiene prisa, las cosas le salen a tiempo y, cuando no la tiene, las deja dormir y en el olvido. Con la financiación ha incumplido su palabra y no hay nada peor para un político que no ser de fiar. Se ha pasado el acuerdo de la Conferencia de Presidentes por el arco del triunfo", ha denunciado Díaz en una entrevista con la Cadena SER Andalucía.

La dirigente socialista ha reivindicado que España necesita reformar el modelo de financiación de las autonomías y que el presidente "ya no tiene excusas" para hacer una propuesta de reforma que garantice la sanidad, educación, la dependencia y los servicios públicos en todo el país en igualdad de condiciones.

"Construir un país donde no se enfrenten territorios y ciudadanos, eso es lo que tiene que hacer y al mismo tiempo abrir un diálogo con todas la comunidades, con todos los partidos para que la reforma constitucional abra un horizonte de esperanza", ha demandado.

La presidenta andaluza ha advertido de que el camino de "enfrentar territorios, del agravio y las prebendas es una mal camino" para España, por lo que ha instado a Rajoy a que "se ponga a currar" y presente la reforma a principios de enero.

Sobre el modelo territorial, se ha mostrado convencida de que la "única" vía posible es la reforma constitucional entre todos, en la que "seamos capaces" de conseguir un consenso similar al de la Constitución del 1978, en la que todos los territorios se sientan parte de un proyecto colectivo y compartido, ha explicado.

Preguntada por lo que piensa sobre el hecho de que dirigentes del PSOE y de otros partidos digan que hay tres nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia), Díaz ha respondido que no va permitir que nadie devuelva a Andalucía a la etapa preautonómica en la que no había igualdad entre los ciudadanos.

"Andalucía se ganó por derecho y en el ámbito de la Constitución la autonomía de primera. Escuchando a Andalucía se garantiza la igualdad de todos los ciudadanos de España. Cuando Andalucía se levantó y dijo que quería ser como la que más, con nosotros vinieron todas las comunidades autónomas", ha esgrimido.