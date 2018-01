Sánchez se 'centra' asesorado por un excargo del PP

"Limpiando Badalona" fue el eslógan con resonancias xenófobas con el que el popular Xavier García Albiol se hizo con la alcaldía del ayuntamiento catalán allá por 2011. Su mentor se llamaba Ivan Redondo. El mismo que ese año contribuyó también a que otro líder del PP, José Antonio Monago, arrebatara por primera vez al PSOE la presidencia de Extremadura para luego ser su director de Gabinete de presidencia o "propaganda" (4.500 euros públicos por mes) según informó el Diario.es. Los socialistas extremeños, incluido el actual presidente de la Junta y 'exvíctima' de Redondo, Guillermo Fernández Vara, fueron los que más se sorprendieron el pasado septiembre al enterarse de que su líder Pedro Sánchez 'daba un golpe de timón' y oficializaba el fichaje del gurú 'pepero' como su asesor para sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa.

"Quién mejor que él (Redondo) para conocer nuestros defectos", apunta a Vozpópuli el politólogo y también militante del PSOE como vocal en el distrito madrileño de Salamanca, Luis Lorente, que, "como politólogo que soy, no puedo criticar a Redondo por lo que hizo con el PP, hacía su trabajo".

Licenciado en Humanidades y Comunicación por Deusto, especializado en Información Económica por la Complutense y en Dirección de campañas electorales por la Universidad George Washington, Redondo fichó oficialmente como asesor del líder socialista en septiembre (había colaborado con él de forma esporádica en las primarias socialistas), lo cual vino sucedido de un Sánchez que, frente a la crisis catalana, abandonó el "no es no al PP" de las primarias en favor del "estoy con la legalidad del 155".

"No es lo mismo una campaña como la de las primarias socialistas, donde el votante estaba mucho más ideologizado, que la de una elección general en el Estado, donde el partido tiene que estar unido y captar votos de otras fuerzas", reconoce el propio Lorente, haciendo principal alusión a los muchos votantes socialistas que se fueron a Podemos en las pasadas generales pero también a los que acabaron nutriendo la candidatura de Albert Rivera.

"El votante no puede estar siempre cabreado y, además, no siempre vota por ideología sino que quiere también soluciones y, sobre todo, poder ganar. El PSOE necesita comunicar bien su proyecto para demostrar que es la alternativa real al PP", insiste, dejando claro que el objetivo fundamental de los socialistas pasa por aprovechar la actual 'caída' de Iglesias, sin dejar de procurar que esta no beneficie en modo alguno al otro 'nuevo' partido, Cs, al que Ferraz buscará ubicar en la "derecha junto al PP", lo más lejos posible del centro.

"La transformación de un radical en un hombre de Estado"

Para el CEO de Merca2/Bloomberg Alejandro Suárez, Redondo, también con un pasado de analista de Antena 3, El Mundo y Expansión, "le está quitando el pelo de la Dehesa" a Sánchez. Lo ha escrito tras ver al líder de Ferraz "en directo" la pasada semana en la presentación de sus 10 propuestas de acuerdo social, con las que responde a demandas "de la izquierda más pura, donde siempre se encontró a gusto, hasta el centro izquierda".

En esa misma presentación, Sánchez se mostró como "el líder de la izquierda" (y la centro izquierda) "frente a la derecha bicéfala del PP y Cs", 'convencido' de haber vencido ya el fantasma del 'sorpasso podemita', y rompió oficialmente con Unidos Podemos. "Yo empatizo y me siento muy próximo con los votantes de Podemos que también comparten su consternación de cómo sus dirigentes han abrazado las tesis independentistas", dejaba caer el secretario general del PSOE, a la vez que descartaba a Iglesias como "socio preferente".

"Se nota el inicio de un cambio (de Sánchez) a un perfil más moderado, más abierto, que no genera el rechazo frontal de una parte importante de la población, se nota que ya no tiene que sacar codos de forma artificial y agresiva para encontrar su sitio en la foto, sino que va encontrando su posición natural dentro de la política española. Incluso va encontrando un espacio menos discutido en su propio partido, con lo que poco a poco los 'susanistas' más moderados podrían llegar a sentirse identificados", explica Suárez. En su artículo insiste en que está teniendo lugar poco a poco "la transformación de un radical en un hombre de Estado" por obra de Redondo. Interesante será ver su influencia en la foto que se hará Sánchez este martes con Susana Díaz.

Distanciarse demasiado de Podemos sería "peligroso" para Sánchez

Otra percepción tiene el reconocido experto electoral Jaime Miquel, quien considera que todavía "falta tiempo para ver qué es lo que dice y qué propone realmente Sánchez", a quien, por otro lado, no se puede subestimar ya que, más allá de la influencia que pueda tener su asesor, "es un hombre que ha recibido todas las cornadas del mundo y aún así ha subsistido".

De todas formas, Miquel advierte de que si Sánchez apuesta por el "mercado del centro" corre el riesgo de alejarse 'demasiado' de Podemos, algo que sería 'peligroso' para sus opciones electorales. "Un desplazamiento de Sánchez al centro podría conllevar la depresión de todo el lado izquierdo, su propuesta de acción política de izquierdas perdería veracidad si se distancia demasiado de los 4 millones que votaron a Podemos y no cuenta con un respaldo visualizable como socio de Iglesias".

En las próximas generales se Macron (Rivera) contra quien sepa ser Trudeau, porque el PP ya es el Ppen y solo les queda resistir con un electorado extraordinariamente envejecido"

Lo anterior, según Miquel, más si cabe teniendo en cuenta el crecimiento ya "por el otro lado" del 'nuevo y joven' Cs como el partido "con la iniciativa del 155" y a la vez "con una creciente utilidad como control del PP", tal y como lo demostró la caída del expresidente popular de Murcia acusado de corrupción, Pedro Antonio Sánchez, a manos de los naranjas.

"Será (en las próximas generales) Macron (Rivera) contra quien sepa ser Trudeau, porque el PP ya es el Ppen y solo les queda resistir con un electorado extraordinariamente envejecido", pronostica Miquel, quien considera que "en el lado izquierdo de la tarta electoral falta todavía comprender y explicar España de una forma completamente nueva. La plurinacionalidad es un concepto identitario español. Pedro Sánchez hablaba de ella en las primarias y debería recuperarlaporque no existe una forma identificable de ser español que sea distinta de la que nos explican Cs y el PP, el PSOE de Susana Díaz o el sistema mediático en su conjunto", opina este experto.

Mientras todavía coleaban los resultados de las primarias, allá por julio del año pasado, el entonces flamante nuevo líder del PSOE insistió en defender a viva voz la "plurinacionalidad" del Estado español, pero meses después acabaría adoptando una estrategia más 'constitucionalista' frente al problema catalán. Una anteposición del inmediato 155 a la reforma constitucional que ha provocado ya la dimisión del histórico militante socialista y baluarte de Sánchez en las primarias, José Antonio Pérez Tápias, defensor (como Podemos) de un referéndum pactado con la Generalitat para resolver el conflicto y "marcar distancias respecto a los modos autoritarios del gobierno del PP".