José Manuel Romay Beccaría, peso pesado del PP y compañero de andanzas de Fraga en Alianza Popular, cree "evidente" que se han producido "algunos casos" de financiación irregular en el partido y aunque ha asegurado que él no se encontró con "ningún comportamiento incorrecto" cuando administró las cuentas de Génova, los ha lamentado.

Las afirmaciones del extesorero del PP llegan durante su comparecencia como presidente del Consejo de Estado en la comisión Congreso que estudiará, a petición del PSOE, la modernización del Estado autonómico, donde se le ha preguntado si le consta la financiación irregular del PP valenciano revelada por el supuesto líder de la Gürtel, Francisco Correa, y diversos empresarios valencianos.

"No, desde luego, mi conocimiento del PP es muy satisfactorio", ha respondido y ha añadido que durante su etapa como tesorero del partido, cargo que asumió en abril de 2010 en sustitución de Luis Bárcenas, no se encontró con "ningún comportamiento incorrecto". No obstante, quien fuera ministro de Sanidad con Aznar y mentor de Rajoy o Feijoó ha reconocido que siente "mucho" que se hayan dado "algunos casos, como parece evidente que se han producido".

Firme defensor del estado autonómico, Beccaría ha ensalzado el consenso que se alcanzó en la transferencia de competencias autonómicas, pero ha añadido que la situación actual es "desgraciadamente bien distinta". "Lo que hemos vivido en Cataluña es una desgracia ha obligado a tomar medidas excepcionales", ha dicho el jurista gallego, que preparó en el Consejo de Estado un informe en 2006 para una posible reforma constitucional.

Desafío secesionista

"La simple modificación de la Constitución por si sola no servirá de instrumento que mágicamente resuelva el funcionamiento del Estado autónomico si paraleamente no cambian ciertas actitudes que les llevan a incumplir leyes y sentencias, y actuar de forma desafiante y desleal", ha advertido. Según Beccaría, Cataluña ha sido una región admirable en la forma en la que manejó sus competencias y ha abogado por "recuperar el consenso que se consiguió en la Transición y defender el cumplimiento de la Ley y la Constitución".

