Rivera hace migas con González y Aznar de cara a su estrategia internacional

Ni José María Aznar parece hablar con Rajoy ni Felipe González con Sánchez. Pero ambos ex presidentes han presumido en alguna ocasión de hablar con el líder de Ciudadanos. La última, esta semana. Preguntado en 'La Ser' por su partido, el ex dirigente socialista aseguró que se había tomado "un año sabático" del PSOE y que hacía mucho tiempo que no habla con Sánchez. Eso sí, prefería hablar de Ciudadanos.

El motivo radica en el tipo de asuntos que trata con uno u otro, ya que Rivera ha recurrido al ex presidente para cuestiones internacionales y ahí parece importarle menos mojarse. No es la primera vez que el político catalán hace gala de mantener buena relación con los ex dirigentes políticos españoles, de quienes ha asegurado tener mucho que "aprender". Al menos en cuanto a estrategia internacional se refiere.

Esta semana el líder de Cs visitaba a Matteo Renzi en Roma, viaje que le hacía plantearse algunas cuestiones: ¿Cómo es posible que durante la jornada del 1-O la prensa italiana solo recibiese información de la Generalitat y ninguna proveniente del Gobierno de España? En una entrevista este jueves en 'Onda Cero' Rivera planteaba que, al igual que ocurre en EEUU, donde los ex presidentes del Gobierno tienen un peso importante en asuntos diplomáticos, figuras como Felipe González, José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero podrían servir para transmitir determinados mensajes en el exterior.

Política internacional

Si bien asegura que solo ha hablado "alguna vez" con González de política internacional, reconoce que al igual que el resto de ex presidentes, "tiene bastante más conocimiento en política internacional que el que tenemos los líderes políticos actuales". Y ese conocimiento quiere aprovecharlo en la "importante" agenda internacional, un agenda que continuará reforzando este año.

Creo que si quieres ser presidente de tu país tienes que tener una visión de Europa y del mundo y Felipe González la tiene, la tuvo y la mantiene"

"Voy a tener varios encuentros a nivel internacional. Creo que si quieres ser presidente de tu país tienes que tener una visión de Europa y del mundo y Felipe González la tiene, la tuvo y la mantiene", ha señalado el líder de la formación naranja. Por eso, cuando visitó Venezuela acudió al peso pesado del socialismo, pero también a Aznar. "A nivel nacional hemos hablado muy pocos temas, somos de partidos distintos y cada uno respeta a su partido", confesaba a Alsina.

El rol de los 'ex'

Para Rivera, los ex presidentes y los ex ministros del país no son un problema. "Entiendo que para sus partidos internamente lo puedan ser, pero como no son del mío... Para ser presidente algún día es bueno aprender y escuchar porque yo no lo sé todo", considera.

"¿No es normal que Zapatero, Aznar o Felipe puedan ayudar a comunicar internacionalmente una crisis como la que se ha vivido en Cataluña? Por sentido común yo lo hubiese hecho, si algún día soy presidente no voy a tener ningún complejo en pedir ayuda a los ex presidentes", zanjaba. Poco partidario de "crucificar" a la gente "porque haya estado en algún partido", Rivera no dudará en recurrir a políticos 'clave', pues aupado por los resultados del pasado 21D en Cataluña -donde su partido logró el 25,35% de los sufragios-, sino también ganar peso en el exterior.