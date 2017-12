Rajoy rechaza cambiar el Gobierno pese a la debacle del PP en Cataluña

Mariano Rajoy no va a hacer ningún cambio de Gobierno para tomar impulso político tras la debacle en las elecciones catalanas del 21-D, a pesar de que así se lo reclaman algunos sectores de su propio partido. Es más, hoy ha desafiado a quienes así piensan a que se lo digan porque “no lo he oído; a mí nadie me lo ha pedido”.

Cree que las cosas se están haciendo “razonablemente bien” y los ministros “cumpliendo con sus obligaciones”. Delante suyo, cuando hacia esta reflexión, todo el Gobierno excepto el ministro de Economía, Luis de Guindos. Por no especular, el presidente del Gobierno no ha querido hacerlo siquiera con la marcha de De Guindos al Banco Central Europeo (BCE).

En general, se ha negado a hacer cualquier autocrítica en la rueda de prensa de balance del año 2017, que para él ha sido “positivo”, sobre todo en lo económico y el empleo, pese a la crisis “extraordinariamente difícil” planteada en Cataluña.

Sesión constitutiva del Parlament: 17 de enero

Rajoy ha anunciado que va a convocar el pleno constitutivo del Parlament catalán el 17 de enero. Lo ha hecho después de dialogar el Gobierno con todos los partidos del arco parlamentario catalán excepto la CUP.

Y ha sido muy tajante advirtiendo al próximo president de la Generalitat y su Govern que tienen que cumplir la ley porque, si no, volverá a aplicar el artículo 155 de la Constitución.

A pesar de las reiteradas preguntas para conocer si está dispuesto a reunirse con Carles Puigdemont si es elegido, el jefe del Ejecutivo ha dado a entender que no lo hará. Es más, Mariano Rajoy ve “imposible” que sea investido un presidente ‘telematico’. “Es como si yo estuviera en Lisboa”, ha ironizado.

Como era de prever, el balance ha estado trufado de cifras macroeconómicas, con especial hincapié en que las exportaciones son hoy el 34% del PIB o que el paro ya está por debajo de los cuatro millones.