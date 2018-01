Rajoy advierte de que el 155 seguirá en vigor si Puigdemont mantiene su actitud

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido este lunes de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución seguiría en vigor en Cataluña si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont mantiene su intención de ser investido desde Bruselas porque no podría formar un nuevo Govern.

Rajoy ha hecho esta advertencia en su intervención en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, en la que ha admitido que el PP ha cometido errores en Cataluña y tendrá que hacer mejor las cosas en el futuro.

Pero ha resaltado que la respuesta del Gobierno "ha sido buena para España aunque acaso no lo haya sido para el Partido Popular" porque se ha restituido la legalidad y se destituyó al Govern que la vulneró. Ahora cree necesario apelar "al realismo y al sentido común" ante la pretensión de Puigdemont de ser investido estando fuera de España.

Si logra avanzar en esa idea, algo que ha garantizado que sería recurrido de inmediato por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, y ante el "supuesto imposible" de que se le eligiera estando en Bruselas, ha recordado que debería tomar posesión y eso supone hacerlo físicamente.

"Si no lo hace, el artículo 155 seguirá en vigor", ha avisado antes de precisar que eso ocurriría no porque lo decidiera él, sino porque así quedó reflejado en el texto acordado por el Senado para permitir al Gobierno aplicar ese artículo. Ese acuerdo determinaba que el 155 dejaría de aplicarse en cuanto hubiera un nuevo Govern.

Rajoy ha calificado de "absurdo" que Puigdemont pretenda ser candidato estando en Bruselas "y fugado de la Justicia" y ha precisado que no es un problema de leyes, sino "de puro sentido común" Así, ha recordado que sus socios potenciales le han advertido de que no hay margen para ser "presidente a distancia, ni por delegación, ni por otra suerte de trampa".

Una posición que ha dicho que constata que se empiezan a dar pasos para que "además de recuperar la legalidad se recupere el realismo". El líder del PP ha defendido la aplicación del 155, que ha precisado que parecía "un imposible político".

"Se ha aplicado y no ha pasado nada. La vida continúa, incluso en algunos aspectos la vida en Cataluña a mejorado", ha resaltado antes de considerar que lo más importante del 155 es que ha quedado claro que España y la democracia tienen instrumentos para defenderse y que, cuando se les ataca, se ponen en marcha.

Más allá del análisis político de la situación actual de Cataluña, se ha referido a los "malos" resultados conseguidos por el PP en las elecciones del 21 de diciembre. Y ha recalcado: "La respuesta que ha liderado el Gobierno a la situación en Cataluña ha sido buena para España aunque no lo haya sido para el PP".

Rajoy cree demostrado tras las elecciones del 21D que los independentistas no tienen apoyos para imponer su proyecto y que no pueden hablar en nombre del pueblo de Cataluña porque no tienen ni la mitad de votos de esa comunidad.