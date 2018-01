Puigdemont critica al Supremo por Junqueras: "Ya no son presos políticos, son rehenes"

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado la decisión del Tribunal Supremo de mantener la cárcel preventiva al líder de ERC, Oriol Junqueras, y ha lamentado que sigan habiendo cuatro líderes soberanistas en prisión: "Ya no son presos políticos, son rehenes".

En un apunte en Twitter tras conocerse la decisión del Alto Tribunal, Puigdemont asegura que el independentismo siempre ha apostado por la "vía pacífica" y que la única respuesta que ha encontrado es la cárcel para sus dirigentes.

"Las urnas han hablado tres veces inequívocamente. Pese a esto, Junqueras está retenido en Estremera. Y los Jordis. Y Quim", lamenta el también líder de JuntsxCat, en Bélgica desde finales de octubre.

Hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya. Nosaltres hem apostat sempre per la via pacífica i el diàleg. Les urnes han parlat 3 vegades inequívocament. Malgrat això @junqueras és retingut a Estremera. I els Jordis. I en Quim. Ja no són #presospolítics, són ostatges pic.twitter.com/zpv3tb73yX