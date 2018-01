Puigdemont comienza 2018 pidiendo la libertad "sin más dilaciones" de los "presos políticos"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido en su primer mensaje político del 2018 la puesta en libertad "sin más dilaciones" de los exconsellers y los líderes de las entidades independentistas ANC y Òmnium Cultural que están encarcelados, a los que ha vuelto a calificar de "presos políticos".

En su cuenta de Twitter, Puigdemont ha escrito hoy: "Quiero comenzar el 2018 recordando que en España hay presos políticos por defender sus ideas. Es el momento que salgan en libertad, sin más dilaciones".

Vull començar el 2018 recordant que a Espanya hi ha #PresosPolítics per defensar les seves idees. És el moment que surtin en llibertat, sense més dilacions. I avui, 3 mesos després de l'#1oct, agrair de nou la valentia de tants per fer realitat el somni de la #RepúblicaCatalanapic.twitter.com/HY3VDyfTFv