Puigdemont ataca a los políticos y medios del resto de España con un mensaje para su público más radical

El expresident del Parlament de Cataluña, Carles Puigdemont, ha vuelto a la carga con un hilo de mensajes en Twitter en el que elude cualquier autocrítica e insiste en el frentismo contra los políticos y medios del resto de España.

"Si los tribunales españoles no mantuvieran inocentes a prisión, no podría intentar mantener lo que quisisteis usurpar con el 155 y que las urnas del # 21D os han vuelto a negar. Si no fuera por un pueblo valiente, digno y decidido, ya seríamos un territorio subyugado con tu regencia", ha enunciado el candidato a president por JxCat.

(1) Si la majoria de la ciutadania no hagués votat República, podríeu governar. Si les dades no indiquessin el contrari, us quedaria un bonic relat apocalíptic. Si el TC no ens hagués donat la raó, podríeu seguir parlant de violar el reglament pic.twitter.com/MdXQ6stRmU — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 11 de enero de 2018

Puigdemont ha obviado cualquier referencia al testimonio que su actual número dos, Jordi Sànchez, dio este jueves ante el Supremo. El líder de ANC se ha comprometido a renunciar a su escaño si en Cataluña se retoma la unilateralidad que aplicó el Govern que dirigió Puigdemont.

Lejos de hacer autocrítica en este sentido, el número uno de JxCat ha cargado contra el "PSC, PP y Ciudadanos", a quienes culpa de que "con la ayuda inestimable de sus medios, han llenado cada día los periódicos hablando del "monotema"", dificultando que se visualice "la cantidad de trabajo del Govern en el último año y medio, a pesar de los miles de 'obstáculos".