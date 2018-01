Puigdemont piensa en Rull y Turull como 'testaferros' de su investidura

El 'sanedrín' de Carles Puigdemont ha descartado la investidura vía 'Skype'. Demasiadas complicaciones políticas con inciertas derivadas jurídicas. Marta Rovira, número dos de ERC, le conminó a que desechara esta opción en su reciente cena de Bruselas. Las fuerzas constitucionalistas lo consideran ilegal, ridículo, surrealista y recurrible ante el Constitucional. El PP promueve una iniciativa común de los partidos demócratas para desbaratar esta jugada.

El líder de JxCat, decidido a repetir en el despacho supremo de la Generalitat, va a optar por la segunda posibilidad, la de presentar su candidatura por persona interpuesta. Entraña también dificultades legales pero resulta 'menos estrambótica' que el plasma, en opinión de un dirigente del PDECat muy próximo al dimitido Artur Mas. "De una forma u otra, se va a presentar", añade esta fuente.

Puigdemont recibe este viernes en su refugio de Flandes al grupo parlamentario de JxCat, al que le pedirá cohesión en sus filas, muy maltrecha, y desvelará una parte de su estrategia para el miércoles, cuando se constituye el 'Parlament'. Apenas hay contacto del líder fugado con su tropa parlamentaria. Ni con su partido. Su núcleo duro, comandado y coordinado por Elsa Artadi y Eduard Pujol, transmite los mensajes desde Bélgica a Barcelona, y vuelta. El hermetismo es la norma. Apenas hay filtraciones sobre los pasos y decisiones de Puigdemont. Pujol, exdirector de la radio de Godó, controla la relación con los medios públicos. TV3 y Catalunya Radio están al servicio de la causa de JxCat. Junqueras y su gente apenas tocan bola en los medios públicos catalanes, comentan quejosos los republicanos.

El ultimátum de Estremera

El expresident perfila ya las líneas maestras de su discurso. Tiene tiempo de sobra, comentan los suyos. Josep Rull o Jordi Turull, sus fieles escuderos, suenan para ejercer de sus portavoces en la sesión. Ambos se entrevistaron en la cárcel de Estremera con Oriol Junqueros y le plantearon un ultimátum: Puigdemont presidente, o elecciones, de acuerdo con la versión de 'La razón'.

En ERC nada se ha pactado sobre la investidura. De momento sólo se ha hablado, en el aireado encuentro de Bruselas, sobre la Mesa del Parlamento, que ha de estar controlado por los secesionistas. No hay candidato a la vista. Puigdemont quiere a un republicano, para así ofrecer la imagen de que el partido de Junqueras colabora en su proyecto. Carme Forcadell ha deslizado que preferiría no repetir. Le ha visto las orejas al lobo de la Justicia. Carles Mundó, su posible alternativa, se ha ido a casa.

De no ser un miembro de ERC, el equipo de Bruselas buscaría a algún independiente de la 'plataforma del president' que no tenga asuntos pendientes con la Justicia. No hay nombres en las quinielas ni demasiados codazos para aceptar el puesto. El nuevo titular de la Cámara habrá de promover medidas que quizás choquen con lo establecido en el ordenamiento jurídico. "Ya hay escasez de mártires en nuestras filas", señalan las fuentes mencionadas.