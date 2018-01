Puigdemont desafía al Gobierno: "El 1-O es el precio histórico que pagaréis"

El candidato a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, ha replicado este martes al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, que los catalanes no olvidarán el referéndum del 1 de octubre: "Es el precio histórico que pagaréis".

Así se ha manifestado en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press después de que Millo afirmara que hay que pasar página del 1-O y olvidarlo.

"Los golpes de porra del 1-O no marcaron solo la piel, dejaron una marca imborrable en la memoria y el espíritu de los catalanes. No hay subterfugios, edulcorantes ni matices que puedan forzar el olvido de la violencia del Estado", ha recalcado Puigdemont.

Els cops de porra de l'#1Oct no varen marcar només la pell, van deixar una marca inesborrable en la memòria i l'esperit dels catalans. No hi ha subterfugis, edulcorants ni matisos que puguin forçar l'oblit de la violència de l'Estat. Aquest és el preu històric que pagareu https://t.co/4msPlzQ7cz