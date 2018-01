Podemos se lanza contra Pedro Sánchez y da por finiquitada la colaboración con el PSOE

El PSOE ponía punto y final el pasado 29 de diciembre a la consideración que hizo Pedro Sánchez de Podemos como un "socio preferente". A través del secretario de Organización, José Luis Ábalos, los socialistas terminaban el año marcando distancias con la formación morada tras los resultados de las elecciones catalanas y después de que Ada Colau expulsara al PSC del gobierno de la ciudad condal.

La alianza parlamentaria establecida entre Sánchez y Pablo Iglesias el pasado mes de julio tras la reelección del primero como secretario general del PSOE nunca terminó de cuajar. La crisis territorial en Cataluña terminó por dinamitar la relación y Podemos ni siquiera quiso sumarse a la Comisión de Estudio del Modelo Territorial que arrancaba este miércoles en el Congreso a iniciativa del PSOE.

Ahora, el líder socialista ha incorporado a su discurso propuestas similares a las de Podemos que son percibidas como un giro a la izquierda que amenaza el liderazgo de Iglesias, al que las últimas encuestas sitúan a mucha distancia de PP, PSOE y Ciudadanos. De hecho, Sánchez aprovechaba la apertura del nuevo curso político este martes para marcar la agenda proponiendo un impuesto a la banca para sostener el sistema público de pensiones.

El líder de Podemos, por su parte, guarda silencio desde el 21-D, aunque sí se pronunció en Twitter sobre la iniciativa de Sánchez, que era muy parecida a la que ya había puesto sobre la mesa la formación morada. Tras la reunión de la Ejecutiva de Iglesias este miércoles, la coportavoz Noelia Vera y el secretario de Organización, Pablo Echenique, decidieron lanzar sus ataques contra el secretario general de los socialistas un día después de que la formación morada le acusase de copiar su iniciativa.

Echenique echó por tierra la propuesta de Sánchez asegurando que "presenta notables defectos técnicos" y que sin una moción de censura no serviría para nada. "Sorprende que el secretario general del PSOE no sepa que en España hay una caja única y no se pueden establecer impuestos finalistas. Es ilegal, lo ha dicho la UE", sentenciaba. "Pedro Sánchez sabe que sin echar a Mariano Rajoy de la Moncloa, esto es papel mojado", añadía después.

Por su parte, Vera acusaba a Sánchez de estar "desaparecido", aunque su propuesta del día anterior hubiese ocupado el inicio de su comparecencia. Inicialmente, la diputada por Cádiz se refería al "Pedro Sánchez que ganó las primarias" y que realizó un "resurgimiento heroico de las cenizas". Le reprochaba que antes de ser reelegido dijese que su prioridad sería echar a Rajoy del Gobierno. "Nosotros nos creímos a ese Pedro Sánchez"; pero "ha demostrado que ya no está".

Después, la dirigente morada ampliaba su crítica: "Se ha alineado con el PP y con Ciudadanos en todas las decisiones estratégicas que hemos vivido en este año a partir de verano". "No somos sus socios ni aliados. Y no hace falta que lo digan", proseguía al tiempo que le acusaba de ceder a las presiones de las "élites políticas" e incluso de "la Jefatura del Estado".

La coportavoz de la Ejecutiva morada redoblaba así su ataque a un líder socialista que, en su opinión, "lleva demasiado tiempo ausente siendo el secretario general de un partido y, además, estando fuera del Congreso, absolutamente imposibilitado para posicionarse políticamente con respecto a demasiados temas". "El día que decida ser coherente y tener una postura realmente sincera con respecto a su militancia y con respecto a las mayorías sociales de este país, nosotros vamos a estar ahí, porque nuestro objetivo es echar a Mariano Rajoy", sentenciaba después de reconocer que el PSOE, "en temas estratégicos, ha demostrado que no quiere estar" a su lado.

"Hace falta pasar de las musas al teatro, y que el PSOE lleve sus intenciones no solo a los desayunos informativos, sino también al Congreso", decía por su parte Iglesias a través de su cuenta de Twitter. De hecho, los mensajes en la red social son la única forma con la que se ha expresado Iglesias desde el 21-D. Echenique intentó justificar que el secretario general de Podemos haya sido el único líder nacional que lleva 21 días sin comparecer para explicar los resultados de su formación en Cataluña.

El líder de Podemos reaparecerá este sábado durante el Consejo Ciudadano Estatal -el máximo órgano del partido entre asambleas-, donde está previsto que presente un informe en el que ha estado trabajando para hacer una evaluación del 2017. El documento tratará de fijar las líneas estratégicas del partido para 2018 y de cara al próximo ciclo electoral. Entre otras cosas, el partido morado centrará sus esfuerzos en situar la "agenda social" en el centro del debate, apostando por un "nuevo impulso constituyente" capaz de garantizar el blindaje de los derechos sociales y la regeneración democrática.