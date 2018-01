Veinte días después de las elecciones en Cataluña, Podemos ha hecho su primer análisis público sobre los resultados electorales en los comicios del 21 de diciembre, en los que logró ocho escaños, tres menos que los cosechados en 2015. Tanto el secretario de organización de la formación morada, Pablo Echenique, como la coportavoz de la Ejecutiva, Noelia Vera, han defendido la estrategia implementada por su partido que sitúa al referéndum pactado como única solución al conflicto planteado por el independentismo.

La crítica a nivel interno se ha limitado a la incapacidad de su formación para 'colocar' su mensaje en los medios. "Es enormemente difícil en un contexto tan polarizado como la cuestión catalana conseguir que los mensajes que uno quiere transmitir lleguen a la ciudadanía", ha sostenido Echenique. "Creo que esto no es un trabajo en el que todo dependa de nosotros. Depende también de los profesionales del periodismo y depende de por qué temas estén interesados legítimamente los medios", ha rematado. "No hemos sabido superar esa barrera comunicativa", ha reconocido acto seguido.

El resto del análisis de sus resultados en Cataluña ha versado sobre el contexto en el que han tenido lugar los comicios. Aunque ha asegurado que "es muy difícil adjudicar causas sin tener estudios demoscópicos", sí ha atribuido la pérdida de papeletas de la coalición Catalunya En Comú-Podem al "marco de enorme polarización" en el que "los ciudadanos tienden a votar a uno de los dos polos". También ha acusado a partidos como Ciudadanos de "mentir", en relación al mensaje lanzado por la formación de Albert Rivera sobre el acercamiento de Podemos al independentismo.

En este sentido, los dos dirigentes de Podemos que han comparecido tras la primera reunión de la Ejecutiva desde el 21-D, han hecho una cerrada defensa de la estrategia implementada hasta ahora por la dirección estatal. "La coherencia, aunque sea un camino más difícil, se va a ver recompensada. Estamos profundamente orgullosos", ha enfatizado Vera. "Quizás no es la mejor posición en términos de rentabilidad electoral, pero creemos que es la mejor en el medio plazo para desatascar la situación", ha apostillado Echenique. "Es verdad que hemos perdido tres escaños y un cierto porcentaje de votos, pero no han sido grandes variaciones" con respecto a los comicios de 2015, ha dicho después. "Cualquier resultado electoral en el que no ganemos, no cumple nuestras expectativas", ha sentenciado.

No parece sensato que cambiemos la única propuesta que hay encima de la mesa que puede desbloquear la situación" Pablo Echenique

Lo cierto es que Podemos defiende el referéndum pactado y con garantías, prácticamente desapareció de los mítines en la campaña del 21-D. La estrategia de los 'comunes' pasaba por poner por la agenda social en el centro y relegar debate territorial a un segundo plano. "Más allá de la cuestión territorial, hay vida. Pero en ningún momento hemos dejado de hablar de ello", ha replicado Vera. "No parece sensato que cambiemos la única propuesta que hay encima de la mesa que puede desbloquear la situación", ha defendido después el secretario de organización.

Este último ha matizado que se trata de una opinión personal y que habrá que esperar al debate en el Consejo Ciudadano Estatal -el máximo órgano entre asambleas- que se celebrará este sábado, con la presencia del secretario general, Pablo Iglesias y los líderes territoriales. En este sentido, Vera ha adelantado que el partido presentará allí un informe capitaneado por el propio Iglesias con un "profundo análisis" de lo que ha ocurrido en 2017 que sirva para establecer las líneas maestras de la política del partido en 2018.

Echenique ha querido justificar la ausencia de comparecencias públicas de su secretario general desde los comicios catalanes. "Podemos es un proyecto colectivo y a veces comparece Pablo; a veces Noelia y yo; y, a veces, sólo Noelia", ha sentenciado. Esta última fue la encargada de comparecer ante los medios durante la noche electoral. A lo largo del parón navideño, el líder de la formación morada sólo se ha expresado a través de mensajes en la red social Twitter.