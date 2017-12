El Parlament recurrirá la aplicación del 155 ante el Tribunal Constitucional

La Diputación Permanente del Parlament ha aprobado este miércoles, con el apoyo de JxSí y de SíQueEsPot y con la abstención de la CUP, recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión del Gobierno central de aplicar en Catalunya el artículo 155 de la Constitución, interviniendo la autonomía catalana.

JxSí pidió en noviembre un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) sobre el 155 y el órgano consultivo de la Generalitat concluyó que era susceptible de recurrirse; entre otras razones, porque el cese del Govern no era una "medida necesaria o indispensable". Cs, PSC y PP han votado en contra de recurrir al Alto Tribunal la aplicación del 155 porque defienden que era necesario tras la proclamación de la independencia en el Parlament.

El diputado de JxSí Lluís Corominas ha apoyado el recurso basándose en el dictamen del CGE, y ha concluido que la aplicación del 155, con el cese de Carles Puigdemont al frente del Govern y la disolución del Parlament, vulnera el ordenamiento jurídico vigente porque, a su juicio, se han infringido funciones estatutarias y constitucionales que corresponden a la figura del presidente de la Generalitat.

"De la literalidad del 155 en ningún caso se puede presuponer que pueda sustituirse al presidente de la Generalitat y disolverse el Parlament. De todo lo relativo a los derechos fundamentales, si no está expresamente escrito o prohibido, no puede hacerse una interpretación extensiva", ha recalcado Corominas, que ha acusado al Estado de abusar del 155.

Tras reprochar al Estado falta de proporcionalidad, ha cargado contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, por afirmar en campaña que el PP ha descabezado a los partidos independentistas, lo que evidencia que "la única conjura que ha habido es del Gobierno central, que ha utilizado a los organismos del Estado para anular la autonomía de Catalunya y encarcelar las ideas", y ha defendido recurrir a la justicia europea si el TC rechaza el recurso anunciado este miércoles.

La diputada de SíQueEsPot Marta Ribas ha exigido la suspensión inmediata del 155 para recuperar el autogobierno catalán y volver a una "normalidad democrática" que lleve a la búsqueda de soluciones políticas a través del diálogo y en la que se olviden vías unilaterales, juzgados y la policía.

Extralimitación

Además de recordar el recurso presentado por Podemos al TC por la misma cuestión, ha opinado que el 155 ha traspasado límites democráticos, estatutarios y constitucionales, y ha argumentado la necesidad de aclarar los límites de su aplicación, sentar jurisprudencia y evitar tentaciones de querer aplicarlo a otros gobiernos autonómicos "por no ser suficientemente complacientes con el Estado".

En su opinión, el 155 permite dar instrucciones concretas a gobiernos autonómicos "pero no disolver el Parlament y menos aún cesar a un Govern", destacando que no era la intención del redactado de este artículo. Desde la CUP, la diputada Gabriela Serra ha justificado la abstención de su grupo porque no reconocen en el TC ninguna competencia ni autoridad, y ha negado que el 155 sea el despliegue de un artículo de la Constitución porque es "un golpe de Estado" contra la instituciones catalanas.

"Todos los golpes de Estado son siempre inconstitucionales. Un golpe de Estado no vale la pena demostrar su inconstitucionalidad", ha subrayado Serra, por lo que cree que nunca se debería haber aplicado el 155. Para Serra, el artículo se aplicó porque "por primera vez, mucha gente organizada de forma pacífica y no violenta fue capaz de poner en crisis el régimen del 78" y no por otros motivos.

"Ceñido" a las elecciones

Cs, PSC y PP, partidarios de la aplicación del 155 tras la proclamación de la independencia, han defendido la medida en tanto que se ha "ceñido" a disolver el Parlament y el Govern, y convocar elecciones. El portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, ha considerado que el análisis del 155 de este miércoles se debería haber pospuesto hasta la constitución del nuevo Parlament, "pero se ha querido abusar nuevamente de la mayoría" independentista de la cámara saliente.

También ha defendido que "la aplicación --del 155-- fue constitucional" y que así lo avala el CGE, si bien este órgano consultivo pone objeciones a la medida de disolución del Govern --no del Parlament--. Carrizosa ha recordado que el miembro del CGE Carles Jaume emitió un voto particular defendiendo la disolución del Govern y que eso corrobora que "no se podía confiar en que se regresara al orden constitucional: el cese era necesario para la aplicación correcta del 155 y Cs ha ganado las elecciones denunciando todo lo que ha hecho el Govern saliente".

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha repasado todas las medidas independentistas que se han aprobado unilateralmente en el Parlament a lo largo de la legislatura, y ha recordado que los socialistas catalanes siempre han rechazado tanto la declaración de independencia como el 155, lamentando que finalmente se hayan producido ambas cosas. Sobre el cese del Govern, que la mayoría del CGE no ve proporcional, ha dicho que no había "otro modo de frenar la reiterada violación de la legalidad" por parte del Govern, y ha reivindicado que las medidas del 155 han sido lo menos lesivas posibles.

Ha señalado que el 155 se acabará con el nombramiento de un nuevo presidente y un nuevo Ejecutivo "si ajustan su actuación a la legalidad vigente", y ha celebrado que los independentistas propongan recurrir al TC porque, a su juicio, eso significa que reconocen la autoridad del tribunal. El portavoz del PP, Alejandro Fernández, ha coincidido con Iceta en este punto: "No estoy de acuerdo, pero celebro que se proponga el recurso porque es reconocer implícitamente la legitimidad el TC".

Ahora bien, ha señalado que el reconocimiento de esa legitimidad es "bipolar porque el TC despierta un entusiasmo febril cuando da la razón, y, cuando no la da, las pataletas son históricas". También ha defendido que el 155 se acabará si el nuevo Govern cumple la ley, y ha defendido que el TC se ha pronunciado más veces a favor de la Generalitat que del Estado en conflictos competenciales y que el PP acatará lo que diga el alto tribunal en relación al 155 y espera que también lo hagan los independentistas.