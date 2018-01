El secretario de Empleo del PSOE, Toni Ferrer, ha emplazado al Gobierno a que se siente a la mesa de negociación con agentes sociales y con comunidades autónomas y aproveche así la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anula la regulación de ayudas del Programa de Activación para el Empleo (PAE) al "invadir" competencias autonómicas, para "racionalizar" y "fortalecer" la protección a los parados de larga duración y mejorar las políticas de empleo.

En un comunicado, emitido horas antes de que el secretario general de partido socialista, Pedro Sánchez, participe en Madrid en la Asamblea Abierta de la formación a la ciudadanía, Ferrer denunció que el Ejecutivo lleva "muchos meses" sin iniciativas para reformar laspolíticas activas de empleo y la protección a los desempleados de larga duración.

"No tiene ideas nuevas ni iniciativa para reunir a los agentes implicados y negociar las ideas que le puedan traer. Los agentes sociales no hacen sino demandar un acuerdo y las comunidades autónomas ya han expresado mayoritariamente que el camino que lleva el Ejecutivo no es el adecuado, porque no aporta ninguna innovación ni cuenta con ellas", subrayó el secretario de Empleo del PSOE.

En este sentido, Ferrer instó al Gobierno de Mariano Rajoy a que aproveche el fallo del Tribunal Constitucional para acometer una reforma "profunda, seria y consensuada, con un rumbo claro para los próximos años, que se cimente en una mayor inversión en políticas activas de empleo, en orientación y formación. Además, pidió una racionalización de los programas de protección que asegure la cobertura a los parados de larga duración.

"Incertidumbre"

Para el responsable de Empleo de la Ejecutiva Federal de la formación socialista, el Partido Popular no puede seguir caminando por el camino de la "inseguridad" de las prórrogas de los programas existentes, ya que cuando se acerca el fin de cada moratoria surge la "incertidumbre" y, por parte del Ejecutivo, la "improvisación".

"A ello se une la sentencia del Tribunal Constitucional, que establece que se ha seguido un camino erróneo, aunque afortunadamente salva la prestación, pero que aporta aún más incertidumbre al ambiente", matizó.

Así, Ferrer instó al Gobierno a que acuerde con los agentes sociales y con las comunidades autónomas un nuevo diseño de la protección al desempleo de larga duración, cumpliendo con los límites marcados por la sentencia del TC e invirtiendo más en políticas activas de empleo para garantizar la protección de quienes sufren esta situación "dramática".

"Si el Gobierno del PP no sigue esa senda, será su inacción y su falta de voluntad la que conduzca a que los parados de larga duración vivan en la incertidumbre y que la gestión de las ayudas se siga basando en prórrogas y en la provisionalidad", reiteró.