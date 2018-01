García Albiol, a punto de perder su escaño en el Senado a favor de Ciudadanos

Xavier García Albiol, presidente del PP en Cataluña, está a punto de perder el escaño que ocupa en el Senado a favor de Ciudadanos. Los populares se encuentran muy cerca de perder el escaño de Albiol después de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones catalanas del 21-D y la nueva distribución de escaños, que variará el reparto de los ocho senadores autonómicos del Parlament.

Actualmente, el PDeCAT cuenta con dos senadores, ERC cuenta con otros dos y el PSC, Catalunya Sí que es Pot, Ciudadanos y PP cuentan con uno, respectivamente. Este último es el que podría pasar a Ciudadanos, ya que la formación naranja fue la fuerza más votada del 21-D, mientras que los populares sólo obtuvieron cuatro diputados.

El número de senadores autonómicos se adjudica en función del número de diputados de cada formación, aunque son los grupos los que deben tomar la decisión final. Es habitual la cesión de unos puestos a cambio de otros, o a cambio de apoyo parlamentario.

Ciudadanos no está dispuesto a ceder su escaño al PP

Fuentes parlamentarias de Europa Press dan el escaño de García Albiol por perdido, ya que, aunque podría recibirlo de otro partido, el PP no tiene buenas relaciones con ningún grupo tras las elecciones catalanas. Ni siquiera Ciudadanos está dispuesto a cederle el escaño.

La última palabra, por tanto, la tiene la Mesa del Parlament, que deberá dar tiempo a los grupos para que presenten candidatos una vez haya repartido los escaños. Las votaciones tendrán lugar en un Pleno que todavía no tiene fecha. Las fuentes parlamentarias indican que Ciudadanos podría optar a tener dos o tres senadores autonómicos, mientras que ERC y JuntsxCat contaría con otros dos por cada partido, y el PSC conservaría el único que tiene en la actualidad. El número de senadores que obtenga Ciudadanos determinará si los ‘comunes’ optan a conservar su escaño o no.

Los dos senadores autonómicos de PDeCAT, Josep Lluís Cleries y Elisabet Abad, están a disposición del Parlament para seguir en el cargo, así como los de ERC, Mirella Cortés y Bernat Picornell. El socialista José Montilla, ex presidente de la Generalitat, todavía no se ha planteado si continuará en el cargo o no. Calatunya Sí que es Pot también cuenta con uno de los ocho escaños en la actualidad, ocupado por Sara Vilà. Sin embargo, no han logrado el escaño en el 21-D.

Ciudadanos, por su parte, no tiene senadores electos en las elecciones generales de 2016, sino que sus representantes fueron designados por otros parlamentos autonómicos. Xavier Alegre es el senador por Cataluña, y se sienta junto a Tomás Marcos, designado por la Asamblea de Madrid, y Luis Crisol, senador por las Cortes Valencianas. Alegre, Marcos y Crisol forman parte del grupo mixto, y probablemente sigan en él después de que se designen dos nuevos compañeros elegidos por el Parlament.