El PP llevará a todos los ayuntamientos una moción de apoyo a la prisión permanente revisable

El PP llevará a todos los ayuntamientos de España una moción de apoyo a la prisión permanente revisable, según se ha acordado este miércoles en la reunión de coordinación que ha mantenido el partido bajo la presidencia del coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo.

La prisión permanente revisable fue aprobada en marzo de 2015 por el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy y ya entonces cosechó numerosas críticas de la oposición, que llegó a calificar de "cadena perpetua" esta nueva medida del Código Penal.

Esta legislatura, en la que el PP ha perdido la mayoría absoluta, el Congreso está tramitando la derogación de la prisión permanente revisable. La oposición insiste en que la medida -únicamente respaldada por el PP y por UPN en su día- no cumple los principios constitucionales de resinserción laboral y reeducación de los delincuentes.

A raíz de la detención del presunto asesino de Diana Quer, se ha puesto de nuevo el foto sobre esta figura penal. Este lunes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que la prisión permanente revisable debe mantenerse en el Código Penal porque es un "instrumento útil" que existe en "toda Europa" y que ayuda a constatar si alguien que ha cometido "delitos gravísimos" se ha rehabilitado. Además, dijo que esta medida ha sido de "escasa utilización" desde su aprobación en 2015.

En parecidos términos se ha expresado el PP, que ha acusado a la oposición de "hacer de esta cuestión tan sensible un caballo de batalla" cuando "no se puede hacer demagogia ni para legislar en caliente ni para derogar en caliente". "No somos reacios a que se mejoren algunos aspectos pero hay que dejar muy claro que no estamos ante una cadena perpetua", subrayó hace unos días la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro.

En este escenario, el PP ha decidido llevar este asunto a votación en los distintos municipios. En la reunión celebrada en Génova, el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, ha informado de que el PP va a presentar a través de sus grupos municipales en todos los ayuntamientos una moción de apoyo a la prisión permanente revisable.

Preparación de la Junta

En esta reunión de coordinación que ha presidido Maillo se ha preparado la Junta Directiva Nacional que tendrá lugar el próximo 15 de enero y se ha estudiado la agenda del partido para los próximos meses que será "muy intensa y cercana al conjunto de los ciudadanos", según ha informado el PP en un comunicado.

A ese encuentro han asistido además los cuatro vicesecretarios generales --Javier Maroto, Javier Arenas, Pablo Casado y Andrea Levy-, los secretarios ejecutivos y los secretarios de área.