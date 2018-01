PP y PSOE estrenan 'alianza' vetando la comisión sobre el atentado de BCN que pide Ciudadanos

El acercamiento del PP y del PSOE tras el fiasco de las elecciones catalanas es interpretado por la cúpula de Ciudadanos como una estrategia para frenar su ascenso. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez estarían trabajando en cerrar algunos pactos de Estado en financiación autonómica y en política del agua de acuerdo al diario 'El País', pero no se trata de las únicas temáticas en las que ambos partidos estrenan 'alianza'. El último punto en común es la negativa de las formaciones a apoyar una comisión de investigación en el Congreso sobre los atentados en Barcelona y Cambrils del pasado agosto anunciada por Rivera este martes.

El objetivo de la formación naranja con esta propuesta es "aclarar qué se hizo mal y qué falló para tomar las medidas necesarias", un propósito que incluso ha llegado a respaldar ERC, aunque con ciertos matices. El portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reconocido que, pese a que teme que Cs solo busque responsabilizar a los Mossos d'Esquadra de los ataques, apoyarían la creación de esa comisión pues "todo lo que sea investigar y saber qué relación tenía el imán de Ripoll con el CNI nos parece muy bien".

El PP cree que debería ser el Parlament de Cataluña y no el Congreso la Cámara que tendría que comprobar si los Mossos intentaron incinerar el aviso de la CIA

Mientras que los republicanos se sitúan del lado de Rivera en este asunto, el PP se desmarca al considerar que debería ser el Parlament de Cataluña y no el Congreso el que tendría que comprobar si los Mossos intentaron incinerar el aviso de la CIA sobre posibles ataques yihadistas en Barcelona. Un rechazo en el que encuentran soporte en las filas socialistas que, pese a que los dirigentes de Ciudadanos han incidido en que su intención no apunta a "buscar responsables políticos sino en tomar medidas para que no se vuelva a repetir", los socialistas han tildado la propuesta de "frivolidad". En palabras de la portavoz del PSOE en el Congreso: "Es una frivolidad pretender hacer comisiones de investigación con el tema de la lucha antiterrorista".

Los presupuestos 'congelados'

El desplante a Ciudadanos se produce cuando la relación con los populares no pasa por su mejor momento. Los resultados de los comicios catalanes y la negativa de Rivera a 'ceder' un diputado a los populares para que formen grupo propio ha supuesto que el PP perciba como una amenaza al único aliado que encontró para llevar a cabo el pacto de investidura que catapultó a Mariano Rajoy a presidir el Gobierno.

En paralelo, no son pocas las ocasiones en las que Cs ha reprochado a Rajoy que "arrastra los pies" en materia de corrupción y señala el último ejemplo en el Senado, donde la situación de la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, imputada por el Caso Púnica, ha puesto en jaque las negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado.

El 'bloqueo' de los presupuestos es tal que ni siquiera, según ha reconocido la vicepresidenta del Gobierno, el Ejecutivo ha comenzado a hablar con el PNV

Cs ha advertido a los populares que estos se mantendrán congelados si el partido no destituye a Barreiro porque es "importante" que sus socios en el pacto de investidura "cumplan sus compromisos" y que no ocurra lo mismo que en el caso del ex presidente de la Comunidad de Murcia Pedro Antonio Sánchez, cuya imputación confirmó el Tribunal Superior de Justicia de esa autonomía y hubo de dimitir ante la amenaza de Ciudadanos de apoyar junto a PSOE y Podemos una moción de censura para 'destronarle'.

El 'bloqueo' de los presupuestos es tal que ni siquiera, según ha reconocido la vicepresideenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en una entrevista en RTVE, el Ejecutivo ha comenzado a hablar con el PNV sobre ellos y que es "en este momento" cuando se está "ultimando la redacción" del proyecto. Por este motivo, y pese a las nuevas tomas de contacto entre PP y PSOE, la viocepresidenta ha criticado que los socialistas anuncien una enmienda a unos Presupuestos no presentados. "Al responsable económico del PSOE al menos habría que tenerlo muy en cuenta por su capacidad de visionario", ironizó.

Negociaciones con el PNV

"No hemos empezado a hablar con el PNV y cuando se inicien las negociaciones con unos y otros trataremos de construir un Presupuesto, que es un instrumento fundamental en política, que dé estabilidad al país", manifestó la 'número dos' de Mariano Rajoy en el Gobierno. Pero ni siquiera el posible apoyo del PNV al proyecto podría desengrasar la postura de Ciudadanos si Barreiro sigue en primera línea sin ser apartada, un argumento que, por otro lado le ha costado un asesor al propio Ciudadanos.

Acusado desde Podemos de tener "doble discurso" por contar con Juan María del Álamo, investigado en la Lezo, como asesor de transparencia y participación de su grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid, el partido se vio obligado a emitir un comunicado este martes anunciando que Del Álamo dejaba el grupo municipal. "Juan María del Álamo es funcionario público de carrera. El personal funcionario tiene una relación permanente con la Administración pública. Tiene una plaza fija y supera una oposición de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Es importante entender esta diferencia, para entender que esta persona no trabaja expresamente en Ciudadanos, ni recibe una nómina de Ciudadanos", aclaraba el partido.

Aunque el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, se esfuerce en defender que su acuerdo de investidura con Ciudadanos es "sólido" y que va "bien", pese a que actúen en ocasiones de una forma, según considera, "zigzagueante", la relación entre ambas formaciones se debilita y por lo que la cúpula naranja entiende que los populares busquen refuerzo ahora en Pedro Sánchez. "Nostalgia del bipartidismo", lo llaman los del Albert Rivera.