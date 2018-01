El PDeCAT se suma de "oyente" a la comisión territorial del Congreso

La comisión territorial creada en el Congreso para analizar la evolución de las autonomías, a iniciativa del PSOE que quiere que conduzca a abrir el debate de la reforma de la Constitución, no tiene entre sus miembros a los partidos nacionalistas ni a Podemos, pero en su arranque este miércoles cuenta con un oyente inesperado: el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha acudido a escuchar en su primera jornada, en la que comparecerán los padres de la Constitución.

Campuzano se ha sentado en la última fila de la sala Constitucional, que también ocupan diputados del PSOE y del PP, para asistir, durante algo menos de una hora, a la primera de las intervenciones, la del constitucionalista Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que estrena la comisión, nacida entre discrepancias de los únicos tres grupos que han querido entrar en ella.

Porque sólo forman parte de este órgano PSOE, PP y Ciudadanos, éste último partido con nulo entusiasmo. El Grupo Popular, por su parte, niega que el objetivo último sea abrir la reforma de la Carta Magna, como aseguran los socialistas que se comprometió a hacer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Pero más críticos han sido quienes no han entrado siquiera a configurarla. Conforme se iban dando pasos hacia su puesta en marcha, en medio de las semanas más duras de la crisis catalana, los nacionalistas se iban borrando. ERC lo hizo desde un principio y el PDeCAT aseguró que con el 155 encima de la mesa, y en marcha, no entrarían, el mismo motivo que alegó el PNV, que sigue defendiendo que no se dan las condiciones para abordar este debate. A estas razones se sumó también Podemos.

Mientras tanto, los socialistas, quienes más esperanzas tienen puestas en sus trabajos, defendían que una vez pasadas las elecciones catalanas se irían incorporando otros grupos. Por lo pronto, no habido nuevas entradas, si bien el PDeCAT ha tenido un gesto en su arranque, aunque haya sido con una presencia testimonial de menos de una hora.

Primer 'padre' de la Constitución: no a la vía federal

Campuzano ha salido de la sala cuando Herrero y Rodríguez de Miñón defendía que para reformar la Constitución -algo que ve "posible y deseable"- lo primero es rechazar la vía federal. El que fuera diputado de UCD ha rechazado así la raíz de la reforma que propone el PSOE, porque ha dicho, el federalismo es polémico, indeterminado y costoso.

Jarro de agua fría así para el PSOE, aunque, eso sí, el primer compareciente ha defendido la reforma de la Carga Magna, con algunas advertencias. Ha subrayado que si se cambia debe ser por sus "defectos" y no "alegando simplemente su antigüedad" y ha hecho especial hincapié en que la reforma tiene que ser "pactada", como se elaboró la norma hace 40 años, y "dentro de la legalidad". Hacerlo desde fuera, ha avisado, sería "ruptura y destrucción del orden constitucional".

A su llegada a la sala, en la que ha comparecido bajo su retrato, ya había defendido, en declaraciones a los periodistas, que no puede haber "constituciones unilaterales, ni reformas unilaterales, ni movimientos unilaterales".

Además, Herrero y Rodríguez de Miñón ha acuñado un término nuevo al explicar que una "alternativa" a la reforma de la Constitución es "la mutación constitucional", es decir mantener el texto original, pero "cambiándole el sentido" a sus textos, mediante consenso.