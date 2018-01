Robles echa un pulso a Sánchez: volverá al Supremo antes que ser candidata en Madrid

Margarita Robles lo tiene claro: antes que candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid en 2019 se vuelve "a redactar sentencias", señala a Vozpópuli la propia portavoz del Grupo Socialista en el Congreso desde la cama del hospital donde convalece de una infección. Alguien de la Dirección del PSOE la incluyó hace semanas en la quiniela para la capital y, ya entonces, se revolvió inmediatamente contra una rumorología que perjudica su aspiración de seguir en política nacional.

Por eso, le sorprende que Pedro Sánchez, en su vuelta a la primera fila tras el paréntesis navideño, siguiera ayer dando pábulo a esa hipótesis como respuesta a una pregunta durante un desayuno en Madrid ante decenas de cuadros del partido, empresarios y periodistas.

El secretario general evitó expresamente descartar que la alcaldesa, Manuela Carmena, vaya a tener su contrincante en Robles: "tiempo al tiempo", dijo; "lo importante es que vamos a fijar en breve los plazos para los procesos de primarias y que será la militancia y también la ciudadanía que quiera decidir junto con nosotros los que tendrán que decidir quien vaya a ser nuestra propuesta electoral en los distintos municipios y comunidades autónomas".

Aunque luego restó importancia a sus palabras, el líder socialista sorprendió a buena parte del PSOE que se dio cita en su reaparición tras las vacaciones navideñas

En primera fila escuchaba atentamente toda la plana mayor del PSM encabezada por su secretario general, José Manuel Franco, el portavoz en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, y decenas de diputados nacionales, además de la exministra Beatriz Corredor, que también suena para la alcaldía. Todos tomaron buena nota de sus palabras.

Posteriormente, en conversación con este periódico, Pedro Sánchez aclararó que no está pensando "ahora mismo" en candidatos ni para Madrid ni para ningún sitio, porque "los tiempos periodísticos no son los políticos", pero lo cierto es que ayer propició que corra en los mentideros algo que, sabe, molesta a quien viene enfrentándose en su nombre a Mariano Rajoy los miércoles en las sesiones de control al Gobierno.

Y eso, precisamente, fue inmediatamente interpretado por muchos diputados como un "toque de atención" a su jefa, a la que ven desde ayer "en la puerta de salida" de la portavocía. El nombramiento para tan importante puesto de una magistrada del Tribunal Supremo que ni siquiera es militante, empezó siendo cuestionado por el sector del Grupo Socialista y por los barones más susanistas, pero hoy en día algunos de los que forman el núcleo duro del sanchismo también critican sottovoce su falta de punch contra el PP.

Los afines a la portavoz del Grupo Socialista recuerdan su fidelidad a Sánchez en los momentos más duros y creen que si le quitan del puesto se volverá al Tribunal Supremo

"Seguro que no es la primera opción para hacerse con la Alcaldía de Madrid", se apresuró a resaltar el entorno del máximo responsable de Ferraz, para tapar los comentarios que comenzaron a surgir nada más finalizar el desayuno. Los fieles a la portavoz del grupo parlamentario quieren creer que es así; y que puede ser un globo sonda de Sánchez para desviar la atención sobre sus verdaderas intenciones en materia de candidatos, pero, si da el caso, no dudan en que Robles se volverá al Supremo porque "no se ve en la política madrileña".

"Antes se vuelve a redactar sentencias", ratifica una diputada que conoce bien a la magistrada. En su entorno recuerdan la trayectoria de fidelidad a Pedro Sánchez. De hecho, fue una de los pocos diputados (ocho) que estuvieron con el secretario general en el "no es no" hasta el final y votaron en contra de la investidura de Rajoy, rompiendo así la disciplina del mandato de la gestora.