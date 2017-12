La Policía Municipal de Madrid pondrá en marcha el próximo día 8 de enero un nuevo modelo que se denomina ‘Policía Comunitaria’ y que entrará en funcionamiento dos años y medio después de la llegada de Ahora Madrid al Gobierno de la ciudad.

Muchos de los agentes que tienen que dirigir este nuevo modelo llevan meses en reuniones recibiendo instrucciones de cómo deben aplicar este sistema de policía de barrio, pero nadie les explica cómo van a ponerlo en marcha si no tienen el personal suficiente.

Uno de los funcionarios que manda una de las unidades de distrito señalaba a este periódico que apenas tiene agentes para enviar a los requerimientos urgentes como son los accidentes con heridos, hurtos, reyertas, apoyo a los bomberos,… como para poner en marcha una maquinaria burocrática y cuantificar los objetivos que se nos marcan.

El nuevo modelo contará con una ‘Oficina de Participación y Atención Comunitaria’ (OPAC) que realizará sus trabajos con los agentes tutores, oficinas de atención al ciudadano, sistemas de protección de violencia de género, patrullajes programados y mediación.

Los operadores del 092 pasarán las llamadas no prioritarias a la oficina de cada unidad que deberá contactar con el reclamante en menos de 30 minutos bien en la unidad o en el lugar donde se concrete.

Se cubrirán los avisos en los que no haya peligro para las personas o bienes o que no generen en un problema importante de manera inmediata.

El documento enviado a las unidades habla, como ejemplos, de aparcamientos reiterados en las aceras, esquinas zonas verdes, molestias a los vecinos, locales con ruidos, obras molestas, conductas incívicas, robos sin presencia del autor, etc.

"Supone la obligación de tener de manera permanente personal para atención telefónica"

Las propias instrucciones que ha enviado la dirección de la Policía señalan que “ello supone la obligación de tener de manera permanente personal para atención telefónica en las oficinas con una línea telefónica, que recibirá las llamadas del 092, con uso exclusivo “.

Se establecerán turnos de lunes a viernes en horario, quedando cubierto los fines de semana con personal de la Sección de Convivencia y Prevención.

Personas con años en el cuerpo señalan que se ha perdido una oportunidad, una vez más, para definir la policía local del futuro. Primero se deberían concretar claramente las funciones de manera conjunta con el resto del Estado, para que no sea el viento político el que quiera establecer el modelo.

“Unas veces –señala un agente- les da por el tráfico, otras por las ordenanzas, otras la seguridad ciudadana y en otras, incluso, la investigación. Todos vienen definidos con proyectos rimbombantes, nombres que nunca cuajaron... ni cuajarán... con lo cual la proyección profesional de cualquiera de estas materias y su desarrollo producirán la frustración al no poder continuarlas por ser el producto de un grupo que no continúa en el poder a los pocos años. Con el ciclo se muere el proyecto ilusionante”.

"Los de la oficina no van a dar abasto, sobre todo porque hay que contactar con el denunciante y abrir expediente... un disparate"

Otro agente con muchos años de servicio no dudaba en descalificar el proyecto de Policía Comunitaria. “El 90% de las actuaciones que se hacen ya son de esa naturaleza... si no lo hacen los patrullas... Los de la oficina no van a dar abasto, sobre todo porque hay que contactar con el denunciante y abrir expediente... un disparate y lo de la derivación telefónica dos... En resumen un proyecto más que nace muerto y que se irá al…”.

La implantación de este nuevo modelo coincide con protestas sindicales por la falta de personal que obliga a la suspensión de los descansos semanales por “necesidades de servicio”.

Un portavoz de CSIT-Unión Profesional dijo a este periódico que “volvemos a reiterar que la realización de esas nuevas labores implantadas por esta Corporación son difíciles de realizar con la escasez de plantilla que tenemos en el Cuerpo de Policía Municipal”.