Junqueras amenaza al Supremo con ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El ex vicepresidente de la Generalitat y diputado en el Parlament catalán, Oriol Junqueras, ha amenazado con acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si el Tribunal Supremo no le permite salir de la prisión de Estremera para estar presente en las sesiones del Parlament para desarrollar su labor como diputado ni tampoco accede a que Instituciones Penitenciarias le conceda el traslado a una cárcel catalana, según ha adelantado La Vanguardia.

Así lo mantiene Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras, en el recurso que ha presentado este jueves ante la sala del Tribunal Supremo, después de que el pasado viernes, día 12, el juez que le investiga por rebelión le denegara su petición de salir de la cárcel para asistir a los plenos del Parlament y abriera la puerta a que la Mesa arbitrara una solución para que pudiera delegar su voto.

El letrado acusa al magistrado Pablo Llanera de limitar los derechos políticos de Junqueras y se muestra esperanzado. Confía en que el tribunal europeo “será sensible a nuestros argumentos, que no son otros que los que reclaman una interpretación favorable a la vigencia plena del derecho a la participación y representación política”, ha indicado. “Debemos acudir en alzada ante esta Sala no sólo para agotar la vía interna ante una eventual impugnación en los trámites de amparo constitucional y demanda ante el TEDH”, explica el abogado en el recurso.