Arrimadas maniobra para evitar que un independentista presida la Mesa del Parlament

Horas antes del arranque de la XII Legislatura, Inés Arrimadas quema sus últimos cartuchos para que la Mesa del Parlament sea presidida por José María Espejo Saavedra, el candidato de Ciudadanos con el que Catalunya en Comú-Podem, la coalición liderada por Ada Colau, no comulga.

Pese a las reiteradas negativas de los 'comunes', que defienden que su grupo no apoyará a ningún candidato a la presidencia del órgano rector que no sea el suyo propio -y eso implica que tampoco votarán a favor del propuesto por el bloque independentista-, la líder de Cs en Cataluña no ha dejado de insistir en que el máximo representante de la Mesa debe ser un candidato que garantice el cumplimiento de las leyes que recoge la Constitución.

En busca de apoyos, Arrimadas no ha dudado en reunirse con el líder del PPC, Xavier García Albiol, a pesar de la guerra abierta entre ambos partidos debido a que Ciutadans se niega a ceder un escaño a los populares para que de esta manera puedan formar grupo propio y no pasar al denominado Grupo Mixto.

Presionar a los 'comunes' para que cambien de idea y apoyen un candidato que respete la Constitución es la última baza de la líder catalana

Presionar a los comunes para que cambien de idea es la última baza de la líder catalana. "Por culpa de Podemos volveremos a ver el Parlament presidido por una persona dispuesta a saltarse las leyes", reiteraba Arrimadas horas antes de la votación de la Mesa, que tendrá lugar este miércoles. "Prefiere poner en peligro de nuevo el autogobierno de Catalunya", incidía en alusión al artículo 155 que permitió al Gobierno de MarianoRajoy tomar el control del Govern de la Generalitat.

La inmovilidad de los 'comunes'

Sin embargo, la embestida a Podemos durante los días previos al arranque de la nueva legislatura no ha servido a la líder de de la formación naranja para que estos den su brazo a torcer, sino para que se mantengan inmóviles. Los diputados de Catalunya en Comú-Podem no apoyarán ni al candidato del bloque independentista ni al del bloque constitucionalista, tanto en la primera votación como en la segunda u otras que pudieran producirse. Un posicionamiento que se traduciría en que tampoco los 'comunes' apuntan a obtener este miércoles ningún representante en la nueva codiciada Mesa.

De acuerdo a la portavoz del grupo, Elisenda Alamany, no se ha encontrado una fórmula que permita "garantizar la pluralidad" y formar "mayorías adulteradas por el hecho de que haya gente en la cárcel" no entra dentro de sus planes. El hecho de que el candidato a presidir el Parlament por parte del bloque independentista, Roger Torrent i Ramió, no fuese conocido hasta la tarde de ayer es otro síntoma más del bloqueo al que se están viendo sometidas las instituciones de la comunidad autónoma.

La posición de los 'comunes', sumada a la posibilidad de que los tres diputados electos en prisión y los cinco en Bélgica puedan delegar su voto serán clave en el perfil independentista de la Mesa

Si bien los comunes están a favor de que los diputados presos puedan delegar sus votos, pues consideran que "todas las personas que han sido elegidas tienen que tener reconocidos sus derechos políticos", no se mojan para determinar si esto puede ser aplicable a los diputados que se encuentran en el extranjero "porque disponen de otras posibilidades y hay muchas incógnitas".

La posición de los ocho diputados de Catalunya en Comú-Podem, sumada a la posibilidad de que los tres diputados electos en prisión y los cinco en Bélgica puedan delegar su voto serán clave en el perfil independentista de la nueva Mesa, siempre y cuando los 'comunes' no alcancen un pacto last minute con PSC o Ciudadanos, una maniobra para la que las posibilidades son mínimas. Tampoco estaría beneficiando al bloque defensor de la Constitución española la lucha por el 'préstamo' de un diputado que mantienen PP y Cs.

Génova pide un escaño 'prestado'

Aunque parte de Ciudadanos atribuye la exigencia de los populares a que estando en el Grupo Mixto -donde Cs pretende enviarles al no ceder un escaño para que puedan constituir grupo propio- no podrían cobrar la subvención por el envío postal de propaganda electoral o 'mailing', desde Génova insisten en que si el PPC no tiene grupo parlamentario, "los partidos constitucionalistas verán reducida la capacidad de seguimiento y control en el Parlament del gobierno independentista".

El PP recuerda que su propuesta de cesión de un diputado para poder formar grupo parlamentario tiene "la misma legitimidad" que los dos miembros de Cs que están en la Mesa del Congreso

Además, las mismas fuentes advierten que no se podrá ejercer plenamente la función de control e iniciativa parlamentaria en las comisiones del Parlament, ya que la presencia y participación en éstas se tiene que repartir con el otro partido del grupo mixto. "No podemos ejercer el control al Gobierno independentista como deberíamos ya que se limita la participación del subgrupo en las sesiones de control en los plenos del Parlament. Asimismo se reduce la capacidad de presentar interpelaciones y por lo tanto, mociones. No podemos formar parte de la diputación permanente", se quejan.

Por activa y por pasiva el PP a recordado a Rivera en los últimos días que su propuesta de cesión de un diputado para poder formar grupo parlamentario tiene "exactamente la misma legitimidad" que los dos miembros de Cs que están en la Mesa del Congreso de los Diputados "gracias al PP y a pesar que no les correspondiera".

"Lo hicimos en favor de un acuerdo de constitucionalistas. Esperamos ahora la misma respuesta y responsabilidad por parte de Ciudadanos", zanjan desde las filas del PP. ¿Habrán acordado Arrimadas y Albiol esta cesión en su reunión de última hora? Cabe recordar que Albiol, al igual que Pablo Iglesias, ha estado 'desaparecido' hasta esta semana tras el batacazo electoral que sufrió su partido el pasado 21-D. El líder popular ha salido tocado de los comicios y si no se hacen con el ansiado escaño para formar grupo propio, remontar se convertirá en un asunto espinoso.