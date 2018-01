El PP advierte a Rivera: "Si no cede un diputado, los independentistas dominarán las comisiones"

La composición de la nueva Mesa del Parlament, elegida por votación secreta este miércoles -con el voto delegado de los diputados que continúan hoy en prisión-, corrobora el dominio del independentismo en la Cámara catalana, una superioridad constatada no solo por la aritmética, sino por el tono del discurso del máximo representante de la Mesa de Edad, Ernest Maragall (ERC), quien ha estrenado legislatura atacando al Estado.

La atmósfera que envolvía la jornada, y que concluía con gritos pidiendo "libertad" para los presos, ha propiciado que se aviven aún más las llamas entre el PP y Ciudadanos. La XII Legislatura parece más de lo mismo. Pese a formar parte del llamado bloque constitucionalista, ambas formaciones se encuentran enfrentadas por la negativa de Rivera a ceder un diputado a los populares, que han decidido aumentar la presión a Rivera tras la agitada sesión de constitución del Parlament catalán. La advertencia al líder de Cs desde Moncloa es clara: "Si no cede un diputado automáticamente al PP, JxCAT y ERC tendrán mayoría en las comisiones parlamentarias".

Plazo de ocho días

Los grupos parlamentarios tienen ocho días hábiles para formarse, desde el día siguiente de la constitución del Parlamento catalán, por lo que Rivera aún estaría a tiempo de prestar el solicitado escaño. En un escrito dirigido a la Mesa, presidida ya por Roger Torrent, los diputados -que únicamente pueden ser miembros solo de un grupo parlamentario- deben hacer constar el nombre del grupo, el de todos sus miembros y de las personas que los representan.

A su vez, los partidos pueden constituir solo un grupo que, salvo en el caso del Mixto, pueden formarse con un mínimo de cinco miembros aunque hayan sido elegidos por circunscripciones diferentes. En el Grupo Mixto se podrán constituir subgrupos, integrados por un mínimo de tres diputados de un mismo partido, federación o coalición electoral, una opción a la que parecen estar abocados los populares.

"Si Cs mantiene su negativa a ceder un diputado al PP para que éste tenga grupo parlamentario propio en el Parlament hace que los independentistas de JxCAT y ERC tengan mayoría absoluta en las comisiones parlamentarias cuando no tienen esa mayoría en el Pleno", subrayan fuentes de Moncloa. De hecho, en comisiones formadas por 19 miembros, la mayoría absoluta es 10 diputados. "Si el PP no tiene grupo propio, la distribución proporcional de los miembros por el sistema d'Hondt o mayores restos hace que JxCAT y ERC tengan cinco miembros cada uno de ellos, por lo tanto, solos logran la mayoría absoluta", señalan los populares.

En cambio, la situación podría revertirse si el PP tiene grupo propio "y la CUP forma grupo o se mantiene en el Mixto", pues el sistema de distribución proporcional de miembros deber ser mayores restos por lo que JxCAT tendría cinco miembros y ERC solo contaría con cuatro.Al no llegar a la mayoría absoluta, señalan, necesitan en el apoyo de la CUP u otro grupo.

Una situación similar surge en las comisiones formadas por 21 miembros, donde la mayoría absoluta es 11diputados. De acuerdo a los cálculos del PP, si no logran grupo propio, la distribución proporcional de los miembros por el sistema d'Hondt deriva en que JxCAT y ERC tengan seis y cinco miembros, respectivamente, pero si los populares constituyen su propio grupo, el sistema de distribución proporcional de miembros debe ser restos mayores, por lo que JxCAT y ERC tendrían cinco miembros cada uno de ellos, por lo que no llegarían tampoco a la mayoría absoluta y necesitarían el apoyo, al menos, de la CUP.

800.000 euros de 'mailing'

Mientras que fuentes de Ciudadanos atribuyen la solicitud de un diputado por parte del PP a su interés en recibir los 800.000 euros a los que tienen derecho los grupos parlamentarios propios -y no el Mixto- en el PP insisten en que su cometido no es otro que evitar la mayoría absoluta independentista en las comisiones. En el caso de la Diputación Permanente, que está formada necesariamente por 23 miembros, que el PP tenga o no grupo propio hace también variar la mayoría independentista, que se alcanza con doce miembros.

"Si el PP tiene grupo parlamentario propio, lo que hace que el Grupo Mixto esté formado sólo por la CUP y sólo es posible el sistema de mayores restos para garantizar la presencia de todos los grupos en las comisiones", insisten. Pero, más allá del plano político, en Cs insisten en que detrás de la petición existe un evidente interés de bolsillo. Desde la dirección del partido apuntaban en el comienzo de la semana que "los catalanes no tienen por qué pagar algo que no ganó en las urnas". A lo que el PP responde que los resultados de las últimas elecciones generales tampoco otorgaron a Cs los dos miembros que hoy tienen en la Mesa del Congreso de los Diputados.

Guerra 'tuitera'

La disputa entre PP y Ciudadanos se trasladaba a Twitter a última hora del día. "Igual que hemos garantizado al PSC un puesto en la Mesa, lucharemos para que el PP tenga los mismos derechos parlamentarios que el resto de fuerzas políticas pero no podemos hacer que los catalanes paguen 800.000 euros más", zanjaba Arrimadas a través de la red social.

Diversos líderes del PP lanzaban sus 'dardos' a la formación naranja: "No necesitamos que usted nos apoye para tener subgrupo parlamentario, eso ya lo tenemos 'por ley'"

Previamente, diversos líderes del PP lanzaban sus 'dardos' a la formación naranja. "Que no, que no es eso. Que no necesitamos que usted nos apoye para tener subgrupo parlamentario, eso ya lo tenemos 'por ley'. Necesitamos tener grupo parlamentario porque en caso contrario los independentismos tendrán mayoría absoluta en todas las comisiones", espetaba Xavier García Albiol al "Señor Rivera".

Más directo, Martínez Maíllo les llamaba egoístas: "El egoísmo de Ciudadanos les hace anteponer sus intereses a los de todos los catalanes. Ceder un diputado al PPC se traduce en tener más voces constitucionalistas en el Parlament, no hacerlo es darle mayor protagonismo al independentismo. Gran error". Rafael Hernando también se sumó: "Lo que estamos pidiendo en Cataluña no es cortesía parlamentaria, sino una acción de inteligencia: que el PPC tenga grupo parlamentario implica que los independentistas no tengan mayoría en las comisiones del Parlament" El mensaje queda claro.