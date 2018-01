El "año sabático" de Felipe González: no habla con Sánchez pero sí con Rivera

Felipe González sigue en lo que denomina un 'año sabático' en el PSOE. Es decir, que declina pronunciarse sobre temas internos de su partido para "no interferir en el proceso de toma de decisiones". Así lo ha puesto de manifiesto este martes en una entrevista en la Cadena SER. "No represento nada en el partido. Soy un miembro más y no quiero pronunciarme sobre temas de partido", ha sentenciado.

El exjefe del Ejecutivo ha desvelado, sin embargo, que lleva "mucho tiempo" sin hablar con Pedro Sánchez. "Lo que no quiere decir que no esté dispuesto a hablar con él", ha matizado. "Si Pedro Sánchez quiere hablar conmigo, estoy dispuesto, y creo que va a ocurrir; no ha ocurrido pero va a ocurrir", ha apostillado.

Con quien si mantiene conversaciones es con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Según la versión de González, es el presidente de la formación naranja quien le llama, aunque no exactamente para pedirle consejo. "Eso tiene que ver con la vejez y yo soy viejo pero tengo la cabeza en el futuro", ha ironizado.

Para no pronunciarse sobre el PSOE, González se ha escudado en la interpretación, a su juicio, "nada acertada" de su intervención pública antes de que se celebrasen las primarias donde fue reelegido Sánchez como secretario general. Allí apoyó a la presidenta andaluza, Susana Díaz y ahora ha evitado responder ahora alegando que cuando se pronuncia sobre el PSOE, "se genera un exceso de emociones".

El expresidente no sólo no habla con Sánchez, sino que tampoco conversa con Rajoy desde hace tres años

Por otro lado, González ha dicho no sentirse identificado con ninguno de los principales líderes políticos. "Tengo un cierto sentimiento de orfandad de representación. A veces oigo un discurso con el que estoy de acuerdo... pero no encuentro alguien que en veinte minutos sea capaz de decir a dónde quiere llevar a España", ha dicho en términos más generales.

El expresidente no sólo no habla con Sánchez, sino que tampoco ha intercambiado palabra alguna con el actual jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, desde hace cerca de tres años y medio. González ha sido abiertamente crítico con la pretensión de los separatistas de investir telemáticamente a Carles Puigdemont y ha cuestionado que se les pueda juzgar por un delito de rebelión.