El exconsejero de Interior de la Generalitat de Cataluña Joaquim Forn ha señalado al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que siempre ha defendido una forma de actuar pactada con el Estado y acata la Constitución, según fuentes presentes en su declaración. Su declaración ha sido la tercera de este jueves tras los 'Jordis', y en ella habría negado no obstante haber ordenado desde su responsabilidad con los Mossos d'Escuadra poner trabar al cumplimiento de resoluciones judiciales.

Forn ha declarado durante algo más de dos horas y es el único de los tres investigados que han comparecido este jueves que ha respondido a todas las partes, incluida la acusación popular en representación del partido político Vox. En todo caso, ha anunciado que no asumirá ningún cargo de consejero en el futuro.

Sobre la declaración de independencia, Forn ha recordado que no la votó ni la firmó, y que considera que no tiene valor legal, idea que coincide con la que ha aseverado Jordi Sànchez. El exlider de ANC ha expresado su deseo de regirse exclusivamente por los cauces constitucionales y, sobre el referéndum del 1-O, ha reconocido que no tenía efectos legales.

Forn, además, ha dicho también que siempre ha reconocido la Constitución como norma jurídica suprema del Estado. Su actuación política personal siempre será respetuosa con ella, ha incidido ante el juez, añadiendo que de seguir el 'procés' por la vía unilateral él "se bajaría del tren".

Según las mismas fuentes, Forn ha manifestado que ha propiciado el respeto por parte de los Mossos a los requerimientos judiciales.

También ha apuntado que la forma de desplazarse los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado a Cataluña , en referencia al episodio en el que ciudadanos animaban su salida con frases como 'a por ellos', no favorecía las soluciones políticas al conflicto.

Sànchez renunciaría a su acta de diputado

El exlíder de ANC, Jordi Sánchez, ha renunciado a la independencia por la vía unilateral en su declaración prestada este jueves ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al que ha pedido poder salir de prisión, según informa a Vozpópuli fuentes presentes en el interrogatorio. Sánchez, en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el pasado 16 de octubre, fue candidato a las listas del Parlament por el PdeCat que encabezó el expresidente Carles Puigdemont. Según las mismas fuentes consultadas por este periódico, Sánchez se ha comprometido ante el juez a renunciar a su escaño si su partido no abandona la unilateralidad. El exlider de ANC ha expresado su rechazo a la violencia y ha añadido que jamás la ha fomentado. Sobre su papel en el cerco a la sede de la Consellería de Hacienda en Barcelona el 20-S, ha negado que quisiera impedir la acción de la Justicia con su presencia junto a los manifestantes. La Guardia Civil, que acudió al lugar para practicar un registro siguiendo las órdenes del juez, tuvo que permanecer durante horas en el edificio ante la afluencia masiva de manifestantes. Sánchez estaba citado este jueves para declarar de forma voluntaria junto con el exconseller de Interior, Joaquím Forn, y el líder de Omnium, Jordi Cuixart. Al término de las declaraciones, el abogado de Sánchez presentará un escrito solicitando su liberación que el magistrado trasladará a las partes para su estudio por lo que la decisión sobre su futuro previsiblemente no será inmediata.

Cuixart sigue la línea de Sànchez

Por su parte, el líder de Òmnium, Jordi Cuixart, ha seguido la línea marcada por su compañero de militancia, Jordi Sànchez (ANC) y ha declarado ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que el único referéndum viable por la independencia será el que convoque el Estado.

De este modo, el activista independentista trató de persuadir al magistrado para que le conceda la libertad. Cuixart, al igual que Sànchez, lleva en prisión desde el pasado 16 de octubre acusados de un delito de sedición.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Cuixart ha admitido que por los métodos empleados hasta ahora no se logrará la independencia y ha apostado por el acuerdo dentro de los cauces legales. Como Sànchez, que declaró antes que él, ha reconocido los márgenes de la Constitución y ha reivindicado sus convicciones pacifistas, siempre según las mismas fuentes.

Tanto Sánchez como Cuixart están acusados de impedir la acción de la Justicia en el cerco a la sede de la Consellería de Economía y Hacienda el pasado 20 de septiembre en Barcelona. Aquel día, una multitud rodeó el edificio en el que la Guardia Civil practicaba un registro siguiendo las órdenes del juez que investigaba la organización del 1-O.

Sobre la declaración de la República tras el referéndum, Cuixart ha descrito aquel paso como algo simbólico. Ha querido dejar claro que él no es político ni tiene intención de serlo"

