Dimite un concejal de PP en Murcia que se jactaba de dar adjudicaciones "sin hacer convocatoria pública"

El concejal de Fomento en el Ayuntamiento de Murcia, Roque Ortiz, ha presentado este martes la renuncia al cargo, días después de ser acusado de desvelar prácticas de "clientelismo" en una grabación captada durante su participación en una reunión con presidentes de las juntas municipales y portavoces populares en pedanías.

En concreto, cabe recordar que Ortiz pidió a los asistentes "que no se le olvide a la gente que está en las concesionarias y a las que les hemos conseguido un trabajo", y afirmó que va a gastarse un dinero "sin hacer convocatoria pública en dar satisfacción", según aparece recogido en los audios grabados durante este encuentro que tuvo lugar en la sede del PP en Murcia y que fueron publicados por un diario regional.

En este sentido, Ortiz ha presentado esta tarde su renuncia como concejal del Ayuntamiento de Murcia y ha remitido un escrito al Alcalde comunicándole su decisión. En la carta que dirige al alcalde asegura que se va del Ayuntamiento de Murcia "con la conciencia tranquila, la cabeza bien alta y la seguridad de haber cumplido mi cometido", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

"Me voy, reconozco que cometí un error, un desafortunado error verbal -como ya he reconocido públicamente- que durante estos días me ha hecho reflexionar sobre si merece la pena la política, cuando esta muestra su peor cara, el acoso personal y familiar, la hipocresía y la falsedad... especialmente cuando no necesitas la política para vivir", continúa Ortiz, quien afirma que en su etapa como concejal "he visto lo peor y lo mejor de la política".

En su escrito de renuncia, Ortiz confiesa que se va "pero puedo asegurarte que he puesto toda mi capacidad en lo encomendado con el fin de llevar a cabo la ilusión compartida de una Murcia mejor, y que lo he hecho respetando siempre la legalidad vigente". En este sentido, añade, "si hubiera habido la más mínima irregularidad no haría falta que nadie hubiese pedido mi renuncia".

"No estoy imputado ni investigado"

"Me voy, en contra mi voluntad, no estoy ni imputado ni investigado ni en ninguna instancia judicial de tipo alguna, administrativo o penal -no como otros- pero me voy única y exclusivamente, para no poner en riesgo el proyecto de ciudad que hemos impulsado y no quiero ser la causa de que la gestión de tu equipo pueda verse empañada de forma injusta", señala Ortiz, quien añade que "vale más la pena, una noble acción silenciosa que una vulgar aplaudida".

Continúa el escrito diciendo que "cuatro días son más que suficientes para tirar por tierra todo nuestro trabajo", para añadir que "soy de los que todavía le dan valor al honor y a la justicia. Y no estoy dispuesto a que mi honor se ponga en cuestión cuando no he cometido ninguna irregularidad, quien me conoce sabe que es incompatible con mi forma de entender el servicio público".

Ortiz concluye su escrito recordando que "no soy un político profesional, no sé jugar a este juego de trincheras, de imposturas artificiosas en lo que se ha convertido eso que llama la nueva política. No he buscado probar mi valor comparándome con los demás. Disfruto siendo quien soy, no siendo mejor que los demás".

Ortiz, nacido en Alcantarilla en 1960, ocupaba el cargo de primer Teniente de Alcalde y Delegado de Fomento. Funcionario de la Universidad de Murcia y profesor asociado, es doctor en Ciencias Químicas y gerente de la Universidad de Murcia entre 1997 y 2005, según recoge su currículum publicado en la web del Consistorio. Asimismo, fue director gerente de URBAMUSA (Urbanizadora Municipal del Ayuntamiento de Murcia) de 2005 a 2015.