Cs peleará por enviar al PP al Grupo Mixto: "Es menos sucio que prestarse diputados"

La creciente rivalidad entre el PP y Ciudadanos, catapultado a primera línea de batalla por el centro derecha según los últimos sondeos, continúa extrapolándose a la Mesa del Parlament de Cataluña, donde, pese a las insistencias de los populares para formar grupo parlamentario propio, Cs sigue negándose e insiste en que luchará por que los populares pasen a formar parte del Grupo Mixto como subgrupo.

A dos días para que se vote la composición del órgano rector de la Cámara catalana, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha explicado que estando en el Grupo Mixto, aún como subgrupo, el PP no podría cobrar la subvención por el envío postal de propaganda electoral, el conocido 'mailing', ya que sólo tienen derecho a ella las formaciones con grupo parlamentario propio y que ese sería el principal motivo de la insistencia en la cesión de diputados por parte de la formación liderada por Xavier Albiol.

Sin 'mailing'

"Hay una figura que les permite funcionar dentro del Mixto como subgrupo, vamos a pelear para que apoye esa idea, eso nos parece menos sucio que prestar diputados de un grupo a a otro. Si el objetivo es económico, el de cobrar el 'mailing', los catalanes no tienen que pagar algo que no se ha ganado en las urnas", ha zanjado. Además, Villegas ha asegurado que en la constitución de la Mesa "no esta previsto el voto delegado", y que su formación es favorable a que se cumpla el Reglamento, donde la opción "no es posible".

No nos preocupan los planes del PP, el análisis que hacemos es que estamos creciendo porque hacemos un buen trabajo en las instituciones"

En este contexto, en Génova se estaría gestando una estrategia para frenar el auge de la formación naranja, pero los de Ciudadanos aseguran no tener un plan contra estas intenciones. "Nos sorprende un poco. El PP debe pensar qué es lo que esta haciendo mal, debe frenar a los separatistas, la precariedad laboral, la falta de competitividad, pero no a nosotros", considera. "No nos preocupan sus planes, el análisis que hacemos es que estamos creciendo porque hacemos un buen trabajo en las instituciones y damos respuestas a los problemas de los ciudadanos. Eso es lo que nos hace subir, no preocuparnos tanto de lo que hacen los demás partidos", ha añadido.

Acuerdo de investidura, congelado

Otra batalla abierta entre ambas formaciones políticas apunta a los presupuestos, pues Cs mantiene que si la senadora del PP Pilar Barreiro -que ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo por su relación con la trama Púnica- no entrega su acta, estos se mantendrán congelados. "Reiteramos hoy la exigencia de que dimita para así cumplir con acuerdo de investidura que firmamos con el PP. No hay ningún plazo, pero el acuerdo estará congelado hasta que la señora Barreiro deje su acta de senadora. Cs podría esperar, pero los españoles ya no. Esperamos que el PP no siga arrastrando los pies en materia de corrupción y nos vuelva a hacer pasar por el mismo espectáculo que tuvimos que pasar con Murcia", ha advertido.

Exigimos que la senadora del PP Pilar Barreiro dimita para así cumplir con acuerdo de investidura que firmamos. No hay ningún plazo, pero estará congelado hasta que deje su acta"

Por otro lado, Villegas se ha referido a las condenas a CDC por el Caso Palau, conocidas este lunes. "Lo sospechábamos, lo denunciábamos y hoy se confirma. Es una organización delictiva cuyo fin era saquear a los catalanes para beneficio propio; había una trama y una mafia: CDC utilizaba los cargos públicos a cambio de recibir mordidas y seguramente esta investigación no es ajena a la huida hacia adelante del señor Artur Mas, cuyo cambio hacia la ruptura y el separatismo tiene bastante que ver con la corrupción", ha dicho.

La "trama mafiosa de los Pujol, de los Mas", pero también, según Villegas, "de los Puigdemont". "Está en Bruselas como prófugo, habrá que preguntarle qué opina de las condenas, ya que ha sido cargo público del partido. Tan aficionado a hacer declaraciones desde su circo o su Erasmus en Bruselas, habrá que ver si colaboraba en la trama", ha emplazado. Para añadir a continuación que esta sentencia tendrá seguramente un "coste electoral" para el partido y los independentistas, además de reiterar que no van a acaptar ninguna "investidura por plasma".