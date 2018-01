Crisis en Podemos Navarra: la exsecretaria y varios diputados desafían a la dirección

Podemos tiene abierta una grave crisis en Navarra desde el pasado viernes, cuando la exsecretaria general de la formación morada en la comunidad foral, Laura Pérez, fue suspendida cautelarmente de militancia por haber infringido, presuntamente, el código ético del partido. Este martes, cuatro de los siete diputados que conforman el grupo parlamentario en la cámara autonómica llegaron a plantear su paso al grupo de 'no adscritos' si la dirección no da marcha atrás.

La Comisión de Garantías Democráticas de Podemos en Navarra tomó la decisión de apartar a Pérez a instancias del Consejo de Coordinación -la Ejecutiva-, que pidió abrir un expediente contra ella al haber observado "posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones como cargo electo" a lo largo del último año. La parlamentaria y ex responsable del partido niega las acusaciones, se resiste a entregar su acta de diputada y se mantiene en sus funciones como portavoz de Relaciones Ciudadanas e Institucionales en el Parlamento navarro.

Pérez aseguraba que el expediente carece de fundamento y enmarcaba el lunes el expediente dentro de "un contexto de acoso y derribo a quienes (...) hemos mantenido posturas críticas siempre manifestadas a nivel interno y hemos defendido también políticas más rupturistas dentro de Podemos, así como su democracia interna". Anunciaba además que, tras agotar los cauces internos, está dispuesta a emprender acciones legales contra la dirección del partido que lidera el actual secretario general y diputado en el Congreso Eduardo Santos, afín a la corriente de Pablo Iglesias.

Precisamente, Santos se impuso a Pérez en mayo en las primarias por 28 votos de diferencia. Desde entonces, las relaciones se han tensado hasta hacer estallar la crisis cuando apenas falta año y medio para las próximas elecciones autonómicas y municipales. Pérez se alineó con la corriente de Anticapitalistas en la asamblea estatal de Vistalegre 2, donde Iglesias se hizo con el poder orgánico del partido.

Fuentes de la actual dirección autonómica descartan la posibilidad de dar marcha atrás y sostienen que la decisión se encuentra en manos de la Comisión de Garantías. Pérez tiene un plazo de alegaciones para ejercer su defensa. "Hay personas del partido que ocupan cargos públicos en representación de Podemos que, desgraciadamente, han olvidado principios éticos fundamentales y los vulneran gravemente manchando el buen nombre y la imagen de Podemos y restando credibilidad al proyecto", justificaron desde la dirección en un comunicado.

Este martes, Pérez afirmaba que espera que "no sea tarde para reconducir la situación", aunque insistía en que tendrá que "actuar duro" si la dirección "no decide reparar el daño que ha hecho". Santos, por su parte, negaba de forma tajante que se trate de una "lucha ideológica" y aseguraba que Pérez "iba por libre y estaba construyendo algo fuera del partido".

Según ha trascendido, parte del expediente abierto versa sobre la posible ocultación de intereses personales durante la votación de una moción en el Parlamento acerca de la ampliación del plazo para realizar el Curso de Adaptación Pedagógica (CAP), que habilita para ejercer la docencia y entrar en las listas del Gobierno foral. Laura Pérez -abogada y profesora de euskera antes de entrar en política- ha negado "rotundamente" que se guiara por "un interés personal".

Pérez enmarcaba el lunes el expediente dentro de "un contexto de acoso y derribo" por parte de la dirección

Navarra es el territorio donde mejor resultado electoral cosecharon los morados en mayo de 2015. Fueron la cuarta fuerza más votada y su apoyo es clave para sostener el Gobierno de Uxue Barkos, junto aGeroa Bai, Izquierda-Ezkerra y Bildu. Tanto la parlamentaria expedientada como la dirección del partido insisten en que la crisis interna no hace peligrar la estabilidad del Ejecutivo foral que se sostiene gracias a los 26 diputados que suman la izquierda y los nacionalistas en un parlamento de 50 escaños.

No es el primer expediente abierto contra ella. Un militante denunció el pasado mes de diciembre ante la Comisión de Garantías que tanto ella como otras doce personas ligadas al partido estaban organizando una campaña de descrédito contra la dirección de Podemos Navarra tanto en redes sociales como en otros foros. Precisamente, el secretario general del partido, Pablo Iglesias, se encargó hace apenas once días, de reiterar que los debates deben darse en los espacios de diálogo de la formación y no a través de los medios de comunicación.