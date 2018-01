Concentración frente al Ayuntamiento donde fue alcalde Junqueras para pedir su liberación

Centenares de personas se han congregado este jueves a las 20 horas en la plaza del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts para reclamar la libertad del que fuera alcalde de esta ciudad barcelonesa, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

El líder de ERC y cabeza de lista en las pasadas elecciones al Parlament está en prisión preventiva desde el pasado 2 de diciembre por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación relacionados con la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre.

Junqueras ha pedido este viernes al Tribunal Supremo el fin de su prisión preventiva para poder actuar en representación del millón de votos recibidos el 21D, pero el fiscal se opone a su puesta en libertad aunque, según fuentes presentes en la declaración, ha admitido permisos puntuales para ir al Parlament.

📽 Sant Vicenç dels Horts, el poble del vicepresident @junqueras, esclata a crits de #Llibertat! No ens resignarem, no ens cansarem. No esteu sols! pic.twitter.com/Dd5v3hm9pn