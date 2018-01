Ciudadanos exige la dimisión de Pilar Barreiro si el PP quiere su apoyo en los Presupuestos

La formación liderada por Albert Rivera ha comparecido este miércoles para exigir al Partido Popular la dimisión de la senadora Pilar Barreiro si quiere tener su apoyo en el pacto de investidura y en los Presupuestos de este 2018.

José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, ha afirmado que el pacto de investidura con el PP implica retirar a los cargos imputados. Villegas ha señalado que el incumplimiento del acuerdo "tendría consecuencias en futuros acuerdos que podríamos tener". "No se puede acordar con alguien que no tiene palabra. Los acuerdos pendientes podrían verse afectados porque no se ha concretado en una votación", ha añadido.

"El PP tiene que cumplir lo firmado en el pacto de investidura con Cs; Pilar Barreiro debe entregar su acta como senadora", ha dicho. Villegas ha aseverado que "la senadora del PP Pilar Barreiro tendrá que declarar como imputada en la trama Púnica por fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada".

Además, el secretario general del partido naranja ha dicho que el Consejo de Europa "le ha dado 'un tirón de orejas' al Gobierno por no hacer los deberes y no afrontar con decisión la lucha contra la corrupción".

El Tribunal Supremo ha citado como investigada para el 15 de enero a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, a la que la Fiscalía atribuye la comisión de cinco delitos relacionados con el caso Púnica por utilizar fondos públicos para la mejora de su imagen.

La instructora de esta causa en el Supremo, la magistrada Ana Ferrer, la ha citado ese día a las 10.30 horas para tomarle declaración, han informado fuentes del alto tribunal.

Según la exposición razonada que elevó el anterior instructor de Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, Barreiro pudo incurrir en delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.