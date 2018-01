Ciudadanos contradice a Pedro Sánchez: "Sí que hemos hablado con el PSC"

La crisis política en Cataluña se agrava con el paso de los días. Aunque según arroja el último el último barómetro del CIS la preocupación de los españoles por la independencia de la comunidad se ha reducido en más de doce puntos desde la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución a finales de octubre, el bloqueo para alcanzar acuerdos entre las distintas formaciones políticas se hace manifiesto con cada intervención pública de cualquiera de los agentes involucrados en la creación de un nuevo Govern dispuesto a coger el timón catalán. Incluso se contradicen.

Si el secretario general del PSOE afeaba este martes a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que aún no se hay puesto en contacto con el socialista Miquel Iceta para explorar posibles acuerdos diecinueve días después de las elecciones y apuntase a que si no lo ha hecho, es porque "no está pensando en formar gobierno, sino en otro tipo de estrategias", el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguraba que su partido sí había hablado con el PSC, precisamente, sobre la composición de la Mesa de la Cámara catalana y que los socialistas habían manifestado públicamente su respaldo a la candidatura del diputado de Cs José María Espejo-Saavedra para presidir este órgano.

Si había alguna posibilidad aritmética de sacar adelante un Gobierno, Podemos ya la ha cercenado de raíz"

"No nos estamos planteando presidir la Generalitat, sabemos contar y hay un bloque de 70 diputados que votarían que no a la candidatura de Inés Arrimadas como presidenta y, como parece que se suma Podemos, ese bloque sumaría hasta 78 diputados en contra", insistía el secretario general en la mañana del martes desde el Congreso. "Sí que hemos hablado con el señor Iceta sobre la composición de la Mesa, que es lo que vamos a votar el próximo 17 de enero y que es dónde sí que vamos a presentar una candidatura". "No veo el problema que ve el señor Pedro Sánchez", ha aclarado un "extrañado" Villegas.

La Mesa, en el aire

Llegada la tarde, el portazo de los 'comunes' a la propuesta de que Espejo-Saavedra presidiese el órgano rector se materializaba. Y con esta negativa Arrimadas se olvidaba también de ser presidenta de la Generalitat. Carlos Carrizosa, principal interlocutor de la formación naranja con el resto de las fuerzas de la oposición, al término de su reunión con la portavoz de Catalunya en Comú Podem, Elisenda Alamany, anunciaba que la puerta a presidir la Mesa "se ha cerrado definitivamente".

Pero aún son varios son los interrogantes que circulan alrededor del máximo órgano de la cámara catalana. Nombres como el de Carme Forcadell -que aún no ha desvelado si optará a la reelección- podrían optar al cargo, pues el reparto entre los partidos de los siete miembros que compongan la Mesa aún está en el aire. Por otro lado, según ha adelantado 'Nació Digital', ERC habría planteado a los comunes entrar en este órgano cediéndoles para ello sus votos.

Una vez se concrete el nombre al frente de la Presidencia del Parlament, JxCat confía en cerrar esta semana la composición del órgano rector, según ha publicado Efe, para la que ve imprescindible que cuatro de los siete miembros sean independentistas: dos de JxCat -para uno de ellos se perfila Lluís Guinó- y dos de ERC -uno en la Presidencia-, aunque esta última opción depende de si los republicanos ceden sus votos a la coalición impulsada por Ada Colau.

Investidura telemática

Con una mayoría independentista de la Mesa podrían asegurarse una interpretación del reglamento del Parlament favorable a una hipotética investidura a distancia o telemática, una opción que ve con buenos ojos el ex presidente de la Generalitat huido en Bélgica, Carles Puigdemont, y que, pese a no estar de acuerdo, tampoco descarta Ciudadanos. "Hay que ver qué mesa sale porque son muchas hipótesis y la reforma del reglamento no se decide en la Mesa, pero sí puede hacer una interpretación sesgada de este como ya ha pasado en otras ocasiones", ha advertido Villegas. En ese caso, ha continuado, Cs presentaría los recursos requeridos para frenar un posible "atropello de los derechos de los parlamentarios que representamos a la mayoría". "Si se hace una interpretación retorcida de reglamento para beneficiar a los secesionistas o a Puigdemont, recurriremos", ha enfatizado.

Tan satisfechos por haberse convertido en la fuerza política más votada el 21D como conscientes de que el sistema electoral vuelve a catapultar a los secesionistas al Govern, Ciudadanos se ha fijado tres objetivos para "mejorar" de cara a próximas campañas tales como potenciar las visitas a zonas rurales y pequeños municipios; trabajar para lograr una Ley Electoral "en la que el voto de todos catalanes valga lo mismo piensen lo que piensen" y potenciar a lo largo de la legislatura todas aquellas propuestas sociales destinadas a dar soluciones concretas a los problemas reales de los catalanes. "El desafío separatista, que marcó toda la campaña electoral, impidió que se abriera un debate público al respecto", consideran en su 'Análisis sobre el 21D'.