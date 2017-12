El 'número dos' de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha avisado este sábado de que el candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, no podrá ser investido como presidente de la Generalitat y ha pedido a los partidos independentistas que "actúen en consecuencia" de los cambios que muestran los resultados de las elecciones del jueves.

En declaraciones a los medios, ha asegurado que la victoria de Ciudadanos demuestra que la mayoría de los catalanes quiere un cambio, por lo que considera que los independentistas "no pueden seguir gobernando de espaldas a la mayoría de los catalanes como si nada hubiera ocurrido".

Carrizosa ha explicado que Ciudadanos va a esperar a ver que hacen los partidos independentistas para formar Govern, pero ha alertado de que muchos de los diputados elegidos por JuntsxCat y ERC tienen una situación judicial que les dificulta ejercer el cargo: "Vamos a dejar el mundo paralelo, Puigdemont no puede hacer de presidente mientras esté fugado de la justicia".

Ha reconocido que, pese al "triunfo incontestable" de Ciudadanos, los partidos no independentistas no han podido alcanzar la mayoría absoluta -que cree que los independentistas tienen gracias a los efectos de la ley electoral-, aunque se han quedado a pocos escaños, ya que cuenta a los 'comuns' por su oposición al independentismo.

Aun así, ha reclamado a los independentistas que "acusen de recibo de que ellos han retrocedido y ha ganado un partido que ha sido apoyado mayoritariamente por los catalanes".

Ningún otro candidato

Junts per Catalunya (JxCat) no se plantea ningún otro candidato alternativo a ser investido president de la Generalitat que Carles Puigdemont, ha afirmado hoy la jefa de campaña y candidata número 10 de la candidatura por Barcelona, Elsa Artadi, que se ha descartado ella misma como posible presidenciable.

En una entrevista en la emisora RAC-1, Artadi ha admitido que existen incógnitas sobre si Puigdemont podría ser investido presidente de la Generalitat en el extranjero y ha dicho que "no nos podemos precipitar ahora. No podemos avanzar cosas que no tenemos resueltas. Contemplamos todos los escenarios".

"Todas nuestras opciones pasan por el president Carles Puigdemont. Derrotar el 155 pasa por restituir la situación de antes de su aplicación", ha señalado Artadi, que ha explicado que ella se ha presentado a estas elecciones "para restituir el presidente de la Generalitat y el Govern legítimo. Ningún otro objetivo".