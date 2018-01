Donde algunos partidos ven un "nuevo tono conciliador" por parte del nuevo presidente del Parlament Roger Torrent, en Ciudadanos solo ven continuidad. El anuncio del sucesor en el cargo de Carme Forcadell este lunes sobre la decisión de que Carles Puigdemontsea el candidato a la investidura para presidir la Generalitat no ha hecho más que alimentar el temor de la formación naranja a que el órgano rector de la Cámara catalana continúe priorizando las inquietudes del bloque independentista.

"La persona en la que algunos veían un nuevo tono ha empezado proponiendo a Puigdemont, huido de la justicia, como candidato a presidir la Generalitat. Además quiere ir a verle gastando dinero de los catalanes", ha reprochado Inés Arrimadas tras la reunión de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos en Madrid. Arrimadas, que considera que Torrent "ha empezado con mal pie", ha anunciado que CS va a presentar una reconsideración a la Mesa para tratar de evitar que una persona "huida de la justicia que se presenta bajo las siglas de CDC" pueda ser candidato a gobernar otra vez Cataluña.

No tiene que ser el emisario ni el representante ni el abogado del señor Puigdemont"

Sobre Torrent, que ha pedido por carta a Rajoy una reunión para "dialogar" sobre el Parlament, Arrimadas asegura que "es la misma cara que ERC" y que en lugar de "aportar soluciones", solo tratan de continuar alargando el 'procés': "No tiene que ser el emisario ni el representante ni el abogado del señor Puigdemont".

Además, la líder de Ciudadanos en Cataluña ha pedido a ERC que exprese en la esfera pública lo quie, según Arrimadas, manifiestan en la privada. "Puigdemont no puede ofrecer un proyecto para Cataluña, no puede ofrecer otra cosa que no sean shows continuos. Estamos asistiendo a un espectáculo y le pedimos que no afecte más a al credibilidad de Cataluña", ha apuntado. "Que acepte que su tiempo ya pasó", ha concluido desde la sede del partido en Madrid.

Mientras tanto, el magistrado que investiga en el Tribunal Supremo el 'procés', Pablo Llarena, ha rechazado tramitar la euroorden de detención contra el ex presidente de la Generalitat -que se encuentra en suelo danés para tomar parte en una mesa redonda de la Universidad de Copenhague- reclamada por la Fiscalía por los delitos de rebelión y sedición, según han confirmado fuentes del alto tribunal.