Ciudadanos contraataca las acusaciones del PP por no cederles un diputado

Lejos de amainar, empeora la tormenta desatada por el PP para que Ciudadanos le ceda un diputado en el Parlament de Cataluña. Los populares no quieren tener que compartir el Grupo Mixto con los anticapitalistas de la CUP. Ambos partidos sólo obtuvieron cuatro escaños en las elecciones del 21 de diciembre y el Reglamento fija en cinco el mínimo para tener grupo propio.

Desde el portavoz del Gobierno hasta los dirigentes de Génovallevan dos semanas insistiendo en que si la formación naranja no les cede un escaño, estarán debilitando al 'constitucionalismo'. Todo lo contrario opinan en las filas naranjas, cuyo argumento inicial era que el PP sólo les pedía el diputado para reembolsarse los 800.000 euros gastados en el envío de papeletas durante la campaña (mailing).

Contra la ofensiva desplegada por los de Xavier García Albiol, el equipo de Ciudadanos ha echado cuentas y ha concluido que facilitar que el PP forme su propio grupo parlamentario implicaría que los "separatistas" se hagan "siempre" con la mayoría absoluta en las diferentes comisiones del Parlament.

La explicación ofrecida por Ciudadanos es que si el PP sale del Mixto, la CUP se quedará con el grupo para sí misma, logrando obtener un voto en cada comisión. Eso no pasaría si lo comparte con el PP, pues los diputados antisistema sólo podrían participar en la mitad de las comisiones. El PP "miente cuando dice que si están en el grupo mixto habrá mayoría absoluta de los independentistas en todas las comisiones". Es "exactamente al revés", opinan.

Los cálculos

Los diputados en las comisiones se reparten según la Ley D'Hont. Tomando como ejemplo una comisión con 21 miembros (el reglamento prevé 19, 21 o 23), la mayoría absoluta está en 11 diputados. Si el PP compartiera grupo con la CUP los números quedarían así: Cs-6, JxCAT-5, ERC-5, PSC-3, Comuns-1, Mixto (CUP-PP)-1. Mayoría constitucionalista la mitad de las veces, cuando el puesto del grupo mixto lo ocupa el PP. Por contra, si el PP tuviera su propio grupo, la aritmética sería la siguiente: Cs-5, JxCAT-5, ERC-5, PSC-3, Comuns-1, PP-1, y Mixto (CUP)-1. Mayoría independentista siempre.

La "única opción" es que el PPC tenga un "subgrupo " dentro del mixto para tener mayoría constitucionalista en la mitad de las comisiones

Por eso sostienen como "única opción" que el PPC tenga un "subgrupo parlamentario" dentro del grupo mixto para tener mayoría "en algunas comisiones". Con el grupo mixto compartido populares y 'cupaires' deberán repartirse las comisiones, aunque los antisistema tienen preferencia de elección puesto que obtuvieron más votos.Ese reparto hace que el PP esté unos meses en las comisiones y otros meses la CUP.

Por otro lado, sugieren al PP que puede presentar una iniciativa para reformar el reglamento y que sea suficiente con 4 parlamentarios para formar grupo propio y no cinco. "Que no nos pidan retorcer el reglamento como hacen los separatistas", afean fuentes naranjas. Este jueves empezó el plazo de ocho días hábiles para que se constituyan los grupos parlamentarios y hasta el día 29 Ciudadanos nada está cerrado, aunque no parece del todo descartado que Ciudadanos vaya a cambiar de postura.