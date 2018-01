Cataluña dinamita los bloques pero reabre el diálogo entre el bipartidismo

La crisis independentista ha puesto el tablero político español patas arriba. La lógica de bloques con la que arrancó hace quince meses la legislatura llamada a enterrar al bipartidismo sufre la resaca del 21-D. Y lo que podían parecer fisuras, han terminado convertidas en verdaderas grietas que no hacen más que agrandarse a poco más de un año para las autonómicas y municipales de 2019.

En la izquierda, Podemos y el PSOE han entrado en una fase de especial hostilidad. Los de Pablo Iglesias se han lanzado al cuello de un Pedro Sánchez que amenaza con pescar en su caladero. En el otro lado, el PP ha desplegado su particular ofensiva contra el partido de Albert Rivera, quien ha conseguido agitar las filas populares con su triunfo en las elecciones catalanas.

Por su parte, el bloque independentista no se libra de la fragmentación. ERC y el PDeCAT simulan navegar juntos a la espera de una investidura de Carles Puigdemont que ambos saben imposible. Su prioridad, al margen de la lista del expresident fugado (JxCAT), es conseguir que el Gobierno central desactive la aplicación del artículo 155 y puedan recuperar cuanto antes los mandos y el presupuesto de la Generalitat. Todo si la CUP no lo termina poniendo en riesgo.

Por su parte, el fantasma de la moción de censura contra Mariano Rajoy se vuelto a colar en los cuarteles generales de los partidos, esta vez de la mano del republicano Joan Tardà. El portavoz de ERC en el Congreso ofreció el domingo por la noche el voto de sus diputados al PSOE. El secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, salió al paso horas después rechazando la oferta que, según desveló, los independentistas ya les habían planteado en verano. No renunciamos a la moción, pero en caso de hacerla, será "con nuestros propios planteamientos", sentenció.

Podemos ataca al PSOE

De hecho, su secretario general, Pedro Sánchez, se encuentra en un período de contactos con el presidente del Gobierno para forjar 'pactos de Estado' que puedan sacar a España de la parálisis institucional y legislativa en la que se encuentra inmersa. Lo prioritario es conseguir el tan ansiado acuerdo para renovar el modelo de financiación autonómica. ¿Las condiciones socialistas? Elevar las partidas para educación, sanidad, dependencia y servicios sociales.

La jugada no pasa desapercibida dentro de un Podemos acorralado por las encuestas en el cuarto aniversario de su nacimiento. Si primero acusaban a Sánchez de respaldar al Gobierno en la aplicación del 155, ahora la formación morada centra sus ataques en la presunta renuncia del 'nuevo PSOE' a desalojar a Rajoy del Ejecutivo. "Nos creímos a aquel Pedro Sánchez renacido de las cenizas en las primarias", repiten estos días en las filas moradas, al tiempo que intentan revertir el desgaste por su postura ante la crisis independentista.

El líder del PSOE ha dejado atrás la relación de socios "preferentes" que en algún momento llegó a plantear

El líder del PSOE ha dejado atrás la relación de socios "preferentes" que en algún momento llegó a plantear y se ha lanzado a por la bolsa de potenciales votantes progresistas indecisos. Para ello ha presentando un proyecto que pretende conseguir diez "acuerdos de país": empleo, educación, pensiones, agua o igualdad de género, entre otros asuntos.

Precisamente, la estrategia de Podemos pasa por relegar la cuestión catalana para volver a los orígenes y centrarse en la agenda social. La primera iniciativa de este período es la subida del impuesto de sociedades a los bancos, a la que los socialistas ya han dado su apoyo. Pero más allá de los ataques públicos y el discurso para capitanear la izquierda, en ambos partidos son muy conscientes de que deberán entenderse si quieren ganar o conservar el poder a nivel autonómico y municipal antes de 2020.

La guerra del PP con Cs

La otra gran asignatura pendiente del Gobierno es sacar adelante Presupuestos Generales del Estado, prorrogados ante la falta de acuerdo político. El PNV no dará su brazo a torcer mientras el artículo 155 siga en vigor. Y si Ciudadanos antes estaba dispuesto a apoyar al Ejecutivo si cumplía con las medidas recogidas en su pacto de investidura, ahora han decidido congelar las negociaciones hasta que el PP aparte a la senadora Pilar Barreiro, imputada por el caso Púnica.

De hecho, las relaciones entre Ciudadanos y el PP se han tensado en las últimas semanas a cuenta de la negativa de los naranjas a cederles un diputado en el Parlament para que no deban compartir el Grupo Mixto con los antisistema de la CUP. El PP ha desplegado un ataque sin precedentes contra su socio parlamentario, al que ve crecer como la espuma en las encuestas mientras la corrupción vuelve a golpear su agenda pública con las revelaciones de los cabecillas de la trama Gürtel.

Los partidos comienzan a trabajar ya para preparar el nuevo ciclo electoral que se abre en 2019

Aunque el conflicto catalán no tiene visos de resolverse en el corto plazo, los partidos comienzan a trabajar ya para preparar el nuevo ciclo electoral que se abre en 2019 con europeas, autonómicas y municipales. La antesala de un 2020 el que habrá elecciones generales si no hay que adelantar los comicios. De momento, ya asoma un Debate sobre el Estado de la Nación que se celebrará al llegar la primavera. La máxima de los analistas es que un año en política es un mundo. Y no hay más que echar la vista atrás.