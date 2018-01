Carrizosa (Cs): "El PP solo quiere grupo parlamentario para tener 1 millón de euros de subvención"

Ciudadanos no facilitará que el Partido Popular de Catalunya (PPC) tenga grupo propio en el parlamento cediéndole uno de sus diputados para ello. Así lo ha garantizado el miembro de la formación naranja Carlos Carrizosa, quien ha negado que su grupo esté en contra de que el PP se quede sin derechos en la cámara. "Hablemos claro, el PP quiere tener grupo parlamentario no para que se garanticen sus derechos, que están plenamente garantizados, sino porque quiere la subvención por tener grupo propio. Se trata de aproximadamente 1 millón de euros. Por tanto, nuestro grupo de Ciudadanos trabajará para garantizar que el PP tenga sus derechos como cualquier otro partido de la cámara pero lo que no vamos a trabajar es para garantizar que tengan la subvención" que no se ganaron en las urnas.

En una entrevista en TVE, Carrizosa ha sido inflexible. Su grupo no se prestará a hacer un cambalache con el PP para garantizarles la subvención.

Este golpe en la línea de flotación del PP deja en muy mala posición a Xavier García Albiol, presidente del PPC, quien está abocado a marchar al grupo mixto.

Albiol se ha lamentado

En rueda de prensa, García Albiol ha implorado la ayuda para el grupo propio a Cs: "Les pido que actúen con responsabilidad, no solo pensando en el interés propio y electoral legítimo, sino en defensa del constitucionalismo ante una Cámara tan singular como seguramente tendremos en el inicio de legislatura". Albiol no ha mencionado el millón de euros de subvención pero sí otras desventajas de tener grupo propio como "quedaría reducida la capacidad de control en el Parlament por parte de los constitucionalistas", al "limitar la actuación del PP en las sesiones de control al Govern o el presidente, o la capacidad de tener presencia en comisiones o en la Diputación Permanente". Con su grupo propio, ha asegurado, se garantizaría "la máxima potencia de los constitucionalistas".