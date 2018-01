Puigdemont aterriza en Copenhague pese a las advertencias de la Fiscalía

El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont no ha hecho declaraciones al llegar al aeropuerto de la Copenhague, adonde se ha desplazado desde Bruselas para participar en un debate organizado por la Universidad de Copenhague.

El desplazamiento podría tener repercusiones, ya que la Fiscalía española afirmó este domingo que solicitaría de forma inmediata la activación de la orden internacional de detención contra Puigdemont en el caso de que el expresidente catalán se desplazase finalmente a Dinamarca.

El avión en el que viajaba el expresidente, de la compañía Ryanair y procedente del aeropuerto de Bruselas-Charleroi, aterrizó en la capital danesa sobre las 08.20 hora local (07.20 GMT), según pudo constatar Efe, en su primer viaje internacional desde que se encuentra en Bélgica.

Arribat a #København. A les 14h participo al debat "Catalonia and Europe at a crossroads for democracy" a la @uni_copenhaguen. Ho podreu seguir en directe a https://t.co/eHsgSGp5r4pic.twitter.com/AdQ8I0dgsI