Arrimadas advierte a Puigdemont: "No se puede ser presidente holograma, huido y por Skype"

Arrimadas tiene claro que el reglamento del Parlament no permite investir como president de la Generalitat a una persona que no está presente en ese momento en la Cámara, como pretende el candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont. Según la líder de Ciudadanos en Cataluña, el "acuerdo" al que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, habría llegado la noche del martes con Puigdemont en Bruselas para la investidura y la composición de la Mesa es un pacto que están "vendiendo" para volverse a "saltar el reglamento".

"Una persona huida de la justicia no puede ser presidente. El reglamento no dice expresamente que no se puede ser presidir por Skype, pero igual que no dice que el presidente puede ser un robot. Sí dice que el presidente tiene que presentar su proyecto en el Parlament de Cataluña", ha comparado durante una entrevista en el 'Programa de Ana Rosa' este miércoles. "No se puede ser presidente de Cataluña desde Bruselas huido y por Skype", ha advertido.

Los 'comunes'

A tan solo siete días de que se constituya la Mesa, Arrimadas ha pedido a los independentistas que dejen de "denigrar" al Parlament y ha cargado contra la coalición liderada por Ada Colau por su "portazo". "Si había una remota posibilidad de presidir la Mesa para acatar la Constitución y no tener que ver las barbaridades que se vieron en la pasada legislatura, Podemos no la ha posibilitado. Incluso con una ley electoral injusta, al llevar en las listas a candidatos imputados, había un resquicio para que pudiésemos formar parte de la Mesa y evitar barbaridades, pero Podemos nos ha dicho un no rotundo", ha reprochado.

Además, ha advertido a Puigdemont que "no está por encima de nadie" y que si "ha huido de la justicia" no puede ser presidente: "Hay que tener las manos libres". Además ha asegurado que tanto él como Marta Rovira y el resto de independentistas "no solo tienen un problema con las leyes, sino también con la realidad". "Nada de lo que están prometiendo se va a cumplir, pero estamos perdiendo un tiempo precioso y fracturando a la sociedad por la mitad", ha lamentado.

Dimisión de Mas

"¿Vamos a estar con la misma situación en Cataluña otros dos años? No les ha salido bien, no tienen cobertura legal, ni apoyo social ni internacional. La sesión de constitución de la Mesa se tiene que producir y si incumplen el reglamento, recurriremos", ha enfatizado. Sobre Artur Mas, Arrimadas ha recordado que "se volvió independiente el mismo año en el que el Parlament se hizo una comisión para investigar el caso Palau y toda la financiación irregular de la cúpula de su partido". "Ojalá hubiera dimitido hace unos cuantos años, cuando se creyó el Moisés que tenía que conducir a Cataluña al paraíso porque hoy Cataluña no estaría fracturada y las empresas huidas", ha añadido.

Sobre el PSOE, asegura que ha mantenido contacto con Iceta y que tiene "buena relación", pero que los resultados de PSC y PP en las pasadas elecciones catalanas no permiten formar Gobierno y ha acusado a ambas formaciones de no cambiar el sistema legislativo porque beneficia a ambas formaciones. Además, ha criticado que los socialistas formasen tripartitos con el independentismo, movimiento al que, según Arrimadas, el PSC entregó la "educación y la comunicación".