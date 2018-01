Rivera reacciona a las encuestas: "Hay que se prudentes, pero hay un cambio de ciclo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que la encuesta de Metroscopia que sitúa a su partido como primera fuerza política nacional hay que interpretarla como una tendencia. Y aunque reconoce que "hay que ser prudentes", representan "un cambio de ciclo". "Estamos en una legislatura transitoria: ni lo nuevo ha llegado, ni lo viejo ha muerto", ha dicho.

Así lo indica Rivera en una entrevista que publica el diario El País en su web, en la que afirma que si llega al Gobierno su prioridad sería "en el plano económico-social, el paro y la precariedad. Y, en otro plano, la unión de los españoles. Cataluña como síntoma, no como problema".

"El botón rojo lo tiene sólo el presidente -dice en respuesta a la pregunta de si habría que adelantar las elecciones-. Quiero estabilidad por un lado y, por otro, reformas. Si tuviera que hacer la carta a los Reyes Magos, España necesita reforzar el Gobierno, hacer uno nuevo, limpio, creíble y que tenga un proyecto de país".

Acuerdo PSOE

El líder de Ciudadanos asegura que reeditaría el acuerdo con el PSOE: "Yo suscribiría otra vez los 200 puntos, pero creo que Sánchez no lo puede hacer. El PSOE se ha ido de ahí. Cree que tiene que pescar votos en Podemos".

Con todo, señala que se ve "capaz de formar Gobierno con gente del PP y del PSOE, porque ya tengo acuerdos con ellos".

A la pregunta de si las elecciones catalanas del 21-D han sido claves para el impulso de Ciudadanos, dice que su partido ha demostrado "que al nacionalismo no hay que copiarle, hay que ganarle. Y la consecuencia es que España ve lo que hemos defendido en Cataluña y lo quiere para toda España".

Afirma que aunque han ganado las elecciones catalanas, Ciudadanos no puede gobernar, "hay una ley electoral que no se ha cambiado en 35 años por el PP y el PSC. Y Podemos ha traicionado a sus votantes".

Sin embargo, piensa que ahora están a tiempo de presidir la Mesa del Parlament debido a "los que están en la cárcel y los huidos" de ERC y Junts Per Catalunya.

El líder de Ciudadanos, preguntado si seguirá respaldando el pacto con el PP, sostiene que "la estabilidad es un valor fundamental", aunque advierte de que "los compromisos políticos hay que cumplirlos. Por tanto, está en manos del Gobierno".

En este sentido considera que "se ha cumplido en materia económica en algunos asuntos, pero...hay precariedad laboral, la educación no funciona".

Presupuestos

Espera que el asunto de la senadora del PP Pilar Bareiro, citada como investigada por el Tribunal Supremo por su relación con la trama púnica, esté resuelto antes del debate de los Presupuestos, "si el PP incumple el acuerdo, congelaríamos las relaciones", asegura.

Sobre los elogios que recibe del expresidente del Gobierno José María Aznar, asegura que "tiene que ver con la crisis interna del PP. No me siento próximo a Aznar. No soy del PP".