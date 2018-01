Albert Rivera da por hecho el rechazo de Podemos a Inés Arrimadas en Cataluña

Ciudadanos comienza el curso político con el respaldo de haber sido el único partido que ha sacado rentabilidad electoral a la crisis de Cataluña, pero consciente de que la posibilidad de que Podemos brinde su apoyo a Inés Arrimadas en la comunidad autónoma es "remota"."Es la primera victoria de un partido constitucionalista en 37 años, es un hito sin precedentes. Somos el único proyecto capaz de combatir el nacionalismo y el populismo en las urnas, hemos ganado en votos y en escaños, hay una mayoría social no separatista, pero la maldita ley electoral que quieren PP y PSOE ha posibilitado que puedan formar gobierno". Albert Rivera retomaba así el mismo mensaje con el que se despidió tras los comicios del 21D este lunes desde la sede de su partido en la madrileña calle de Alcalá.

Podemos y Ciudadanos planean reunirse entre mañana martes por la tarde y el miércoles por la mañana para abordar el tema catalán

Según Rivera, que esta mañana denunciaba a través de las redes sociales un nuevo "ataque" a la tienda de su madre en Granollers, "hay una remota posibilidad de que Podemos apoye a Ciudadanos". Y ha adelantado que ambas formaciones planean reunirse entre mañana martes por la tarde y este miércoles por la mañana. "Podemos tiene que decidir si está con el bando separatista o con el constitucionalista, si apoya la candidatura de José María Espejo-Saavedra como president del Parlament frente a Forcadell o no", ha señalado. "Creemos que tenemos la legitimidad de haber ganado las elecciones, si Espejo-Saavedra preside la mesa cumplirá con la Constitución y la hará cumplir, pero no sabemos si un candidato de otro partido lo haría", ha advertido. En la misma línea, ha reconocido que no se les ocurre "ningún motivo" para que los comunes, la quinta fuerza del Parlament, presidan la Cámara catalana, evitando así que lo hagan los separatistas y ha insistido en que tratarán de buscar mañana su apoyo en la reunión que tendrán en Barcelona.

Y ha añadido que, en el caso de los partidos secesionistas, deberán posicionarse y decidir si dan un paso atrás y cumplen con la justicia: "Formar gobierno está en sus manos". Preguntado por el hecho de que Junts per Catalunya (JxCat) no se esté planteando ningún otro candidato alternativo a ser investido president de la Generalitat que Carles Puigdemont, que permanece huido en Bruselas, Rivera ha insistido en que el ex president forma parte del pasado: "Vive en Matrix y cree que puede gobernar a través de WhatsApp y las redes sociales". De acuerdo al líder de Ciudadanos, los separatistas no reconocen "fracaso electoral" que tuvieron en las urnas ni el "hartazgo" que existe ante el procés. "Si los independentistas forman gobierno la principal amenaza y reto del Estado se llama nacionalismo y separatismo. Hay que estar atento a que cumplan la ley", ha asegurado.

Caso Púnica

Sin embargo, la jornada no se ha circunscrito a cargar contra los separatistas, sino también contra el Partido Popular, formación a la que Rivera ha exigido forzar la dimisión de la senadora del PP Pilar Barreiro, imputada por cinco presuntos delitos. De lo contrario, ha asegurado, Cs no apoyará los Presupuestos de 2018 y ni llegará a nuevos acuerdos con la formación de Mariano Rajoy.

"El año empieza con una senadora imputada por la Púnica que no dimite, así que pedimos al PP que no ponga en jaque los acuerdos y no proteja a los imputados por corrupción atados a los escaños por encima de los españoles", ha sentenciado.

Objetivos 2018

Tres serán los ámbitos de actuación del partido este 2018. El primero atiende a reformas políticas. "España necesita urgentemente reformas políticas como la de un sistema electoral obsoleto, desproporcionado y sin listas abiertas que representa a los territorios más que a los ciudadanos", ha adelantado Rivera. Y ha dicho que la formación insistirá en la supresión de los indultos a políticos; la regulación de los lobbies y en poner fin de los privilegios de aforamientos.

Además, Cs tratará de "despolitizar la fiscalía" a través de una reforma, ya sea pactada con otros partidos o presentando la suya propia. "Vamos a estudiar presentar nuestra propia reforma porque no queremos un pacto para meter mano a la justicia, sino que la justicia dependa del Estado y no del Gobierno", ha adelantado.

Otros ejes a seguir por Cs este curso pasan por las reformas económicas y sociales donde el paro y la educación, los grandes suspensos de España a nivel europeo, serán los principales retos a combatir. "Creemos que este debe ser el año en el que se apruebe una nueva ley de financiación autonómica. Queremos un modelo de financiación que garantice la solidaridad e igualdad y que haya corresponsabilidad de las autonomías. Le corresponde al Gobierno traerlo a debate y el PSOE tendrá que mojarse y poner su proyecto sobre la mesa", ha señalado Rivera.