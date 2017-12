El PSOE se enreda con la "plurinacionalidad"

"Preguntado por cuántas naciones hay en España, Ábalos ha sostenido que cada comunidad debería decidir si se define así en su Estatuto de Autonomía, como decidieron en su momento si se definían como región, nacionalidad o nacionalidad histórica, previo debate en su Cámara de representación, incluso en algunos casos con referendos".

17 potenciales naciones, 17 posibles referendos en medio millón de kilómetros cuadrados, una superficie más pequeña que Texas ¿Hay quien dé más? Confieso que he tenido que releer el entrecomillado de la agencia Efe para entenderlo y he llegado a la conclusión de que no es un problema de falta de claridad de quien haya resumido la entrevista al secretario de Organización de los socialistas en Radio Nacional.

El problema lo tiene, y gordo, un PSOE que ha ocultado en estos tres meses la "plurinacionalidad" de la que venía hablando Pedro Sánchez desde el verano, aunque solo fuera porque entra en abierta contradicción con la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Le ha bastado solo una semana desde el fiasco del PSC en las elecciones del 21-D para volver a las andadas.

¿Qué razón hay para ampliar el abanico a 17 naciones, en una reedición de aquel café para todos autonómico en el inicio de la Transición que justamente ahora demonizamos?

Empecemos por recordar que hablamos del único partido centenario que queda en España, el único que se define "español". Pues bien, aún cuando aceptemos que nuestro Estado alberga tres naciones (España, Cataluña y País Vasco) ... ¿Qué razón hay para ampliar el abanico a 17, en una reedición de aquel café para todos autonómico en el inicio de la Transición que justamente ahora demonizamos?

¿Garantizará eso más igualdad entre españoles, santo y seña del PSOE desde hace 140 años? ¿Lo demandan sus votantes, individuos de más de 45 años, residentes en núcleos urbanos pequeños o rurales, y educados en la España preautonómica? ¿Convencerá a la parte independentista de la población catalana, que lo que quiere lisa y llanamente es irse de España? ¿Es esta una preocupación real para los ciudadanos de Oviedo, Huelva, Murcia, Teruel, Madrid o Soria?

Llevamos 40 años hablando del encaje de Cataluña y no solo no hemos logrado encajarla sino que con propuestas como esa estamos desencajando al resto"

Mi respuesta a esas cuatro preguntas es no, y un sí rotundo a esta que viene a continuación: ¿No sería más honesto reconocer que llevamos 40 años hablando del encaje de Cataluña y no solo no hemos logrado encajarla sino que con propuestas como esa estamos desencajando al resto?

El PSOE, junto con PP y Ciudadanos, afrontará en próximas semanas la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica en la que la tensión por los dineros que se lleva cada cual va a ser inevitable. ¿Ayudará la "plurinacionalidad" a desatascar esa negociación o mas bien introduce elementos de recelo entre unos y otros? Juzguen ustedes.

A veces da la impresión de que los socialistas españoles, arrastrados por un PSC que acaba de darse cuenta de que el catalanismo moderado ya no existe en forma de voto porque la gente demanda claridad, no pierden ocasión de centrifugar su voto hacia Podemos, los independentistas o Ciudadanos -en zonas urbanas- con cualquier causa que se les ponga por delante.

Solo así se explica que la anterior intervención de José Luis Ábalos fuera una rueda de prensa en Ferraz para anunciar "asambleas abiertas" en las 52 provincias con el fin de hablar de... pensiones, y que ayer volviera al discurso de las 17 naciones que tanto les perjudica porque su votante siente extraño al PSOE en ese discurso... Pero ahí siguen.