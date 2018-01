Convergentes corruptos y socialistas cobardes

Ni era por la patria ni por la independencia: existían únicamente para robar, así como suena. Con la sentencia del caso Palau se abre la caja en la que Convergencia ha mantenido encerrada a Cataluña. El juez ha condenado este lunes al ex tesorero y al partido por cobro ilícito de comisiones, mañana… ¿qué pasará mañana, cuando se vea el caso del tres por ciento?

Empresarios modelos y otras hierbas

Los partidos catalanes, de izquierdas o de derechas, da igual, podrán decir lo que quieran, pero todos, absolutamente todos sabían que Convergencia cobraba comisiones ilegales. Sabían quienes se lucraban, sabían lo que costaba que te adjudicaran un contrato, sabían que empresas debían estar asociadas a la tuya si pretendías ganar un concurso público. Todos lo sabían, insisto, pero callaron como muertos, en lo que constituye la mayor prueba acerca de la calaña moral de los partidos catalanes en las últimas décadas.

¡Hay tanta basura en este mal llamado oasis catalán! Por no remontarnos a Banca Catalana – sí, la corrupción nacionalista empezó en pleno franquismo – repasemos algunos asuntos que podemos ir sumando al ahora sentenciado caso Palau. La trama del caso Pretoria, verbigracia, que implicó en el cobro de comisiones ilegales tanto a dirigentes convergentes como Macià Alavedra, ex Conseller de Economía con Jordi Pujol, o a la mano derecha de este, Lluís Prenafeta, igual que socialistas, por ejemplo, Bartolomé Bartu Muñoz, ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet y máximo dirigente de la Federación del Barcelonés Nord del PSC o el ex diputado Luís NeiraLuigi. Era la sociovergencia por la pasta.

En otro orden, todos sabían que en determinados despachos suntuosos del Paseo de Gracia barcelonés, actuando bajo la tapadera de algún importante bufete de abogados, se cobraban jugosas comisiones, amasándose auténticas fortunas mediante el tráfico de información privilegiada y un sistema de extorsión a los empresarios si querían obtener contratos con la administración. Los nombres de los propietarios de aquel tinglado calcado del de los rackets eran un secreto a voces. Jamás les pasó nada. Era la época de oro para el abogado Piqué-Vidal, para el ex juez Pasqual Estivill, para Javier de la Rosa, a quien el mimo Pujol no dudó en calificar como empresario modelo. “Si tenéis algún problema, Piqué os lo arreglará”, decían los conspicuos miembros de lo que se denominaba sector delsnegocis en Convergencia. “Y si llegáis al juzgado, tranquilos, ya miraremos que lo lleve Estivill”, remataban. La colusión entre política, justicia y dinero solo ha tenido un parangón semejante: la Sicilia de los capos mafiosos. Existía otro nexo común, la omertá, el silencio, el temor a hablar, a quedar señalado; nadie conocía ningún caso de corrupción, nadie se atrevía a publicar siquiera una escueta nota, ningún político ni periodista levantaba la voz delante de lo que hiciese el fill de l’amo, el hijo del amo, entiéndase Pujol, porque el poder de su familia y de su partido eran tremendos. Podían aplastarte de manera despiadada y brutal. En Convergencia se robó, cierto. Pero aunque eso no significa que robasen todos, si lo es que, al menos a partir de las sentencias que se van viendo, en las altas instancias se afanaba una jartá, que diría el castizo. La misma familia Pujol es la primera en estar metida hasta las cejas en asuntos de tráfico de divisas y evasión de capitales, así que, de ahí hacia abajo, lo que quieran.

Lo único que querían era robar a manos llenas con total impunidad

Tanto hablar de banderas, de patria, de la nación, de la lengua, y lo único que querían era robar a manos llenas con total impunidad. Lo mismo que sus herederos ideológicos o ¿para que creen ustedes que piden la independencia? Cuidado, pero que no se nos diga que el PP es corrupto, o que lo es el PSOE o el partido que ustedes quieran. Claro que hay vividores en todos los sitios, aunque en algunos más que en otros. La diferencia estriba en que, cuando se mete en chirona a un líder del PP, por citar un caso, no dice que le persiguen por sus ideas o que es un preso político, ni se congregan sus seguidores exigiendo su libertad.

Ahora bien, los ladrones nunca son tan culpables como aquellos que les permiten serlo con total indiferencia. Porque aquí hay para todo el mundo.

La cobarde izquierda catalana

Que ahora la Audiencia de Barcelona considere probado que Convergencia se financió a través del Palau de la Música Catalana mediante comisiones ilegales está bien, que a los dos ex directivos de Ferrovial que ponían la pasta se les haya absuelto por haber prescrito sus delitos, está mal, que uno de los condenados sea el ex tesorero de Convergencia es lógico, que la justicia pida seis millones seiscientos mil euros al partido de Pujol es quimérico, porque ya se lo han pulido todo, patrimonio inmobiliario incluido, que el PDeCAT diga que a ellos que les cuentan no es más que otro un escalón la escalera del cinismo nacionalista. Ahora, el análisis no debe detenerse ahí. Nunca me han preocupado los delincuentes. Se les investiga, se obtienen pruebas de sus delitos, se le entrega a la justicia, se les juzga y que paguen por ellos.

No, lo que me inquieta terriblemente es que los cómplices necesarios, los que miraban hacia otro lado, los que insultaban a los cuatro locos que decíamos que en Palau o en el Parlament o en la vida pública catalana algo olía a podrido – desde la década de los ochenta, ojo -, los que se horrorizaban cuando les decías que este político y el otro y el de más allá eran corruptos o que tal productora que trabajaba para TV3 tenían cuentas en Andorra – a un productor de televisión de la época se le conocía precisamente como el andorrano, porque era bien sabida su amistad con uno de los hijos de Pujol y sus relaciones “comerciales” – te miraban con la misma cara que si estuviesen viendo a una Gorgona.

Aún recuerdo el día en que solicité una entrevista con el por entonces presidente del PSC, Joan Reventós. Me acogió muy cordialmente, como siempre. Le dije que mucho me temía que iba a darle un disgusto. Me miró sorprendido, porque era, y que Dios lo tenga en su gloria, un buen hombre, burgués con torrecita en la selecta calle Anglí, pero con un pasado como resistente a la dictadura impecable. Le expuse, con documentos incluidos, la actuación de un determinado socialista catalán que ostentaba una alta representación en el estado. Eran pruebas irrefutables que demostraban las mil y una tropelías que había cometido. Añadí que, como militante del partido, creí que era mi obligación entregarle al presidente todo aquel dossier. Miró los papeles, suspiró y me respondió “Mira, Miquelet – me llamaba por mi diminutivo familiar – no digo que sea mentira ni que tu actúes de mala fe, pero estas cosas no puede haberlas hecho Fulanito, al que conozco desde crío. Pero bueno, suponiendo que las hubiera hecho ¡sus razones tendrá!”. Allí se acabó la entrevista. Lo mismo había pasado cuando, en medio del escándalo de la adjudicación de las loterías de la Generalitat por parte de Pujol, algunos miembros del PSC quisieron denunciarlo en el Parlament e investigar el asunto a fondo. Uno de ellos, por quien siento la más viva de las simpatías y admiración, tuvo que llegar incluso a tener escolta debido a las amenazas que recibió de la mafia. Corsa, por cierto. Acabó mal, claro, aunque goza de espléndida salud física, que no política.

De ahí que considere a socialistas y psuqueros tan responsables de la hez que ha supuesto el nacionalismo catalán como a los que se lo llevaban crudo. A todos esos pretendidos politiquillos de la izquierda de la calle Tuset, de la Gauche Divine, ideólogos del bostezo y militantes del whisky pagado por todos los contribuyentes, a vosotros, rojos pálidos, que decíais hablar en nombre de los trabajadores cuando lo más cerca que estabais de un obrero era cuando os cruzabais con vuestra criada en el pasillo de vuestras casas, a todos vosotros, niños pijos de la Bonanova que estudiasteis con los hijos de los convergentes, que os casasteis entre vosotros, que hacíais negocios sin el menor sonrojo y que os dabais la lengua en el Parlament como si nada, a vosotros no os puede condenar la justicia, pero os condenará la historia. Esa que nunca perdona.

Porque mucho peor que ser un chorizo es ser un traidor, y es infinitamente más reprobable.