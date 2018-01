Albert Rivera, el “yerno de España”, ante el retorno espiritual del centro político

Cuando las percepciones políticas tienden a ocupar el espacio de los mensajes tozudamente repetidos, eso sí, cada vez con menor grado de convicción en plan aquí-no-pasa-nada, resulta evidente que una sensación ambiental generalizada de fin de ciclo comienza a ser asumida entre la opinión pública y la opinión publicada, que, en este caso, tienden a converger por la propia dinámica de los hechos.

En estos compases iniciales del nuevo año nadie parece dudar de que Albert Rivera podría ser el próximo presidente del Gobierno a poco que no cometa errores de bulto y sepa administrar la corriente de confianza que, poco a poco y de manera creciente, se ha sabido ganar entre los sectores más dinámicos de este país. La inapelable victoria de Ciudadanos en Cataluña ha servido para acabar con el cliché parvenue de esta formación en el marco general de la política.

La imagen de Inés Arrimadas combatiendo bravamente desde la oposición en el Parlament contra el buque acorazado y clientelar del nacionalismo-separatismo, le ha revelado como una pieza angular en el nuevo tiempo político catalán y ha sido recompensada con un respaldo en las urnas que resultaba impensable cuando la sensatez parecería haber saltado por la ventana. Afortunadamente, una parte mayoritaria de los votantes ha sabido estar a la altura entronizando a la jerezana como la política preferida en los predios de Puigdemont, Artur Mas y otros compañeros mártires.

Ciudadanos debe de tener cuidado con los 'aprovechateguis' infiltrados en el partido, los arribistas y los aspirantes a tutores

Pero hay más, la victoria de Arrimadas viene a enjugar, aunque sólo en parte, el principal problema de Albert Rivera a quien se percibe como un líder sin partido. Ninguno de ustedes sería capaz de citar de memoria a media docena de representantes cualificados de Ciudadanos, y ello ocurre porque el proceso de construcción de la formación naranja se realizó con tal celeridad que en el mismo faltaron, y faltan aún, personas de fuste, al tiempo que se colaron tránsfugas y 'aprovechateguis' de toda laya y condición. Desengañémonos cuanto antes y no nos dejemos llevar por los repentinos entusiasmos de última hora. Albert Rivera reúne todas las condiciones que exige el liderazgo político: es joven, excelente orador, empático, inteligente, sabe situarse y tiene olfato; en suma, el yerno ideal de España; pero, eso sí, todavía tiene que sacudirse ramalazos típicos de estilo naif y maneras de boyscout; y de paso limpiar su partido de arribistas y mediocres. Cuidado, por tanto, que Cs es una opción aún verde que necesita maduración, prudencia, experiencia e inteligencia a partes iguales, por mucho que su líder quiera convertirse en el epígono de Emmanuel Macron en España. Por eso cuando tome verdadera conciencia de que el futuro llama a su puerta y que encarna la opción a la que los españoles, según comienzan a apuntar las encuestas, están dispuestos a otorgar su confianza mayoritaria, habrá entrado en el camino correcto con destino a la Moncloa.

Mariano Rajoy ha hecho suya, a fuerza de repetirla, una frase tan cierta como reveladora: “las elecciones no las gana un partido de la oposición, sino que las pierde quien está en el poder”. La declinación del tiempo político del PP es más que evidente, como lo es la percepción social en este sentido. La fatiga de materiales que evidencia en la gestión diaria, unida a una clamorosa falta de reflejos y a los casos de corrupción que jalonan su historia reciente, ha surtido efecto en forma de desafección y las elecciones catalanas han constituido una prueba palpable de todo esto. Los bochornosos resultados obtenidos por García Albiol el 21-D, le invalidan como conductor y representante de su partido en Cataluña y dejan a éste en la irrelevancia, al borde de la marginalidad. Las perspectivas populares para las próximas elecciones municipales y autonómicas no son precisamente halagüeñas y de ahí que algunos de los sondeados hasta ahora por el cuartel general de la calle Génova de Madrid, hayan rehusado con buenas formas la posibilidad de encabezar listas que se antojan como billetes camino de la perdición. Más de cinco y más de seis notables populares le han dicho a Maíllo aquello que cantaba Alejandro Sanz: “Te lo agradezco, pero no”, y prefieren seguir en sus destinos actuales, especialmente los eurodiputados que se resignan a coincidir en el bruselense Chez Leon con Puigdemont, antes que iniciar un trayecto de regreso con final más que incierto.

El teléfono de Rivera echa humo de tanta llamada: grandes empresas, bancos, y hasta los “quemados” del PP que buscan continuar en el machito

En estos días llegan hasta la Moncloa demandas de barones y prohombres del PP para que el Gobierno abandone las cuerdas del ring y tome la iniciativa. Un clamor soterrado pero constante que no parece que vaya a ser atendido si nos atenemos a la forma de actuar del presidente, alérgico a los cambios de personas y políticas. Tengo para mí que la marcha de Moragas a Nueva York va a ser la única novedad, en forma de relevos, que vamos a observar en el sanedrín mariano, donde toda esperanza parecen fiarla a la positiva evolución económica sin saber, quizá, que una vez superado lo más crudo de la crisis los agradecimientos y reconocimientos en este sentido tienden a ser evanescentes y a pertenecer, seguramente de manera injusta, al campo de la desmemoria.

Así las cosas, todo parece señalar hacia el retorno espiritual de la UCD, o del CDS, por precisar más. Aquella concepción de la política es la que hoy encarna un líder como Rivera, cuyo teléfono particular no para de recibir llamadas de los que siempre se orientan de manera espectacular, ese poder paralelo, singularmente madrileño, dispuesto a acudir siempre en socorro del vencedor. Desde las grandes empresas, los bancos, los lobbies habituales y, cómo no, los “quemados” del PP que buscan continuar en el machito cambiando el color azul por el naranja como la cosa más natural. Ahí acechan los peligros para él. Rivera debe conjurar los malos consejos -como la de no aprobar los Presupuestos y dejar caer al Gobierno-, y las malas compañías, alejarse de pretendientes y tutores como Aznar y ser consciente de que entre yerno de España y yernísimo sólo hay un paso, el de la propia torpeza.