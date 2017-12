Uno de los casos más flagrantes, y sin duda de los más extendidos, de acciones ilegales que se practican de forma extendida es la piratería. En todo el mundo se descargan diariamente miles de series y películas de manera ilegal. Tanto es así que la web TorrentFreak ha hecho pública su lista anual de las 10 series de televisión más pirateadas de 2017.

Un año más, dicha clasificación está encabezada por Juego de Tronos. La serie de HBO estrenó en el mes de julio su séptima temporada, y los siete capítulos que la componían fueron lo más descargado del año de manera ilegal. La serie reedita así este puesto de "privilegio" por sexto año consecutivo.

A pesar de las numerosas descargas y visualizaciones ilegales, su audiencia no se resintió. Más bien todo lo contrario. La que será la penúltima temporada de Juego de Tronos aumentó la media de espectadores que sintonizaron HBO cada semana en Estados Unidos. El capítulo final, titulado 'El dragón y el lobo' fue el episodio más visto de la historia de la ficción, con más de 12 millones de espectadores.

The Walking Dead y The Flash completan el podio en el segundo y tercer lugar respectivamente. La serie de AMC ha estado entre los primeros puestos de esta lista desde su estreno, allá por 2010. The Flash, por su parte, se impone a otra de las series más vistas del planeta: The Big Bang Theory, que se coloca en el cuarto puesto.

La primera serie animada de la lista es Rick and Morty (Adult Swim), que fue la quinta ficción más descargada del año en los Estados Unidos. Prison Break (FOX), Sherlock (BBC), Vikingos (The History Channel), Suits (USA Network) y Arrow (The CW) completan la lista d lo más pirateado de 2017.