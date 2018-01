Mémesis

800 pizzas para los sintecho: cuando Twitter se vuelve solidario

Un usuario de Twitter desafía a Telepizza para que done 100 pizzas de una campaña a los sintecho. Otro grupo de usuarios se suman a la presión ofreciendo comprar más pizzas a cambio de que la empresa las done. Varias ONGs se suman desinteresadamente ofreciendo las labores logísticas de reparto. Al final más de 100 tuiteros donaron 700 pizzas para repartir gratis a los sintecho. Twitter puede ser maravilloso. ¿O no?