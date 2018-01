Cabalgata con Drag Queen: No es respeto a la tradición, es solo transfobia

En un desfile donde nadie hace su papel el foco se ha puesto este año en un hombre que se viste de mujer. En un desfile en donde todos son disfraces y mentiras impostadas los guardianes de la moral infantil se indignan por que una Drag Queen estará bailando y lanzando caramelos en una carroza con la bandera arcoiris. En un desfile donde de siempre el negro ha sido un concejal blanco pintado la noticia es que otro se pinte los labios. Todo perfecto.

Una drag queen en la cabalgata de los reyes magos de vallecas sobra totalmente. No pinta NADA en una cabalgata, sin más. No es que tenga nada en contra, pero se supone que es un evento para niños. — Frankiest (@Frankiest_) 2 de enero de 2018 Hay que ser muy mierda y un hijo/a de la gran puta, para montar de esta manera la cabalgata de los Reyes Magos de Vallecas. — VIVA ESPAÑA (@Patriota842) 2 de enero de 2018

Que no lo llamen respeto a la tradición, que no lo llamen "frustrar el sueño de los niños", que lo llamen por su nombre: es solo transfobia de sus padres.

No todos los actos deben ser utilizados para reivindicar derechos. Además, que tiene que reivindicar un colectivo privilegiado al que le dan carroza en la cabalgata de Reyes? Dejad en paz a los niños. https://t.co/o22iT8y30t — Alicia V. Rubio (@NoALaIdDeGenero) 2 de enero de 2018

Si lo que realmente molesta es que una Drag Queen rompa con la tradición cristiana entonces es que están certificando que los cristianos nunca han sido tolerantes con los transexuales y con la diversidad sexual. Si molesta el escaso rigor en la virtualización bíblica de la adoración a los Reyes entonces sobran desde la carroza de los bomberos hasta la del Santander. Si se trata de representar la normalización de una sociedad moderna la cabalgata debería contar con la participación de todos, sin esconder bajo la alfombra los prejuicios tránsfobos de algunos prefectos de la doctrina cristiana.

🆘️Cada cosa en su sitio, y en su sitio cada cosa.🚨La Cabalgata de Reyes es una tradición Cristiana para niños, NO un desfile lgtbi.⚠️Mezclar ambas cosas no es progresismo, es odiar y no respetar esa religión.🛑Deleznable @AhoraMadrid👇👇👇https://t.co/vCZsab8tHs — 🇪🇸 Bribón 🇪🇸 (@Bribon1970) 2 de enero de 2018

Si, por el contrario, lo que molesta es que alguien se disfrace de mujer y no de Bob Esponja será porque Bob aparece en el evangelio según san Lucas Grijander y el travestismo es solo un invento moderno de la televisión. La cabalgata es fantasía, fiesta, cuento e ilusión... es absurdo reservar el derecho de admisión en un desfile encabezado por El Corte Inglés o Movistar. Que decidan los niños si sobra la Drag Queen o el cartel de 10 metros de Telefónica, verás qué sorpresa se van a llevar sus padres.

Si lo que molesta es violentar a nuestros hijos con la realidad de una sociedad diversa quizás es porque no nos paramos a pensar lo violento de que vean a un hombre sangrando y clavado en la cruz con una corona de espinas en cada iglesia de España, en cada procesión de Semana Santa...

Los Reyes Magos de Vallecas pueden ser trans, pueden ser emigrantes, pueden ser pobres, pueden ser jóvenes, mujeres, parados. Cualquier otra cosa es no conocer el barrio. — JORDI & ORIOL (@MorrixAlk) 2 de enero de 2018

Pero si lo que molesta es que un niño pueda ver a un hombre maquillado de mujer y no a un blanco pintado de negro quizás es porque a algunos les escueza que un niño tolere ambas cosas sin construirse prejuicios de adultos que solo buscan mancillar su inocencia y construir sus miedos. Ningún niño nace homófobo o racista son sus padres los que modelan su odio.

La única diferencia que veo entre que salga una Drag Queen como @la_prohibida en la cabalgata de Reyes Magos de Vallecas y las fantasías que salen en cualquier cabalgata (foto de #Murcia) es que la 1ª es real. Hay pánico en la caverna a que se visualice la diversidad #LGTBIfobiapic.twitter.com/UniKk1LHmd — Miguel Company Manjón (@MiguelCompany) 2 de enero de 2018

Para educar en la normalidad hay que dar salida a la diversidad, sin hacer excepciones rancias. Es una muestra de progreso hacer espacio a colectivos agraviados en celebraciones donde se reivindica con orgullo cristiano la tolerancia, el amor y el respeto al prójimo. Pensar que van a enseñar las tetas es confirmar que el pecado está solo en los ojos del que mira. La prueba de que es necesaria esta normalización es el revuelo que se ha montado por intentarlo.

Rápido, esconded a vuestros niños antes de que pasen los Reyes Magos de Vallecas, no vaya a ser que aprendan a tolerar a gente distinta a ellos o algo así — Nefelibata (@Slvita_Dinami) 2 de enero de 2018

La navidad no es una fiesta exclusiva cristiana, se ha universalizado y nos pertenece a todos. El tren pasa implacable para ateos, musulmanes, capitalistas, consumistas o agnósticos. No se puede elegir no respetar cómo cada uno la celebra o descelebra. Pero ese respeto incluye a todos los que quieren participar de ella, sean cual sean sus creencias. El Papa no reparte los carnés.

A todos los que les molesta, un pequeño aviso: las tradiciones que no se adaptan al gusto de los tiempos acaban por dejar de serlas.

No a la exclusión en las tradiciones. Son para todos. Sin excusa. Aprended. Hace 36 años que esto fue escrito. Hace mucho que era necesario.Reyes Magos de Vallecas. Con todos y para todos. pic.twitter.com/u5GJsqZK71 — SrtaHope (@srtahope1) 2 de enero de 2018

Feliz Cabalgata.